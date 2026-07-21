منتخب سوريا للشباب لكرة القدم يبدأ معسكراً تدريبياً في مدينة الفيحاء

99 12 منتخب سوريا للشباب لكرة القدم يبدأ معسكراً تدريبياً في مدينة الفيحاء

دمشق-سانا

بدأ منتخب سوريا للشباب لكرة القدم معسكراً تدريبياً في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق، في تحضيراته للاستحقاقات القادمة.

ويشارك في المعسكر، الذي انطلق أمس، 26 لاعباً من الأندية المحلية وذلك في إطار البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني للمنتخب.

ويشرف على المعسكر المدير الفني الهولندي آرنو بويتنويغ ويستمر أربعة أيام ويتضمن حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية، يركز خلالهما الجهاز الفني على تقييم مستويات اللاعبين والعمل على رفع جاهزيتهم الفنية والبدنية، بما يسهم في اختيار التشكيلة الأنسب للمرحلة القادمة.

ويأتي هذا المعسكر ضمن سلسلة المعسكرات التي ينفذها اتحاد كرة القدم بهدف إعداد المنتخب بصورة مثالية وتعزيز جاهزيته للاستحقاقات القادمة.

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