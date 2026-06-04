انطلاق منافسات بطولة البراعم لكرة القدم بدمشق السبت القادم

دمشق-سانا

تنطلق يوم السبت المقبل، منافسات بطولة البراعم لكرة القدم لفئة مواليد 2014-2015، على أرض ملعب نادي المحافظة بدمشق، بمشاركة أندية الوحدة والجيش والمحافظة ودمشق الأهلي.

ويعتمد نظام البطولة على إقامة المباريات على ثلاثة أشواط، مدة كل شوط 25 دقيقة، حيث يشارك في الشوط الأول مجموعة محددة من اللاعبين، وفي الشوط الثاني مجموعة مختلفة بالكامل، فيما يضم الشوط الثالث تشكيلة مشتركة من لاعبي المجموعتين.

ويهدف النظام المعتمد للبطولة إلى إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من اللاعبين، للمشاركة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، إلى جانب تحقيق توزيع عادل للجهد ووقت اللعب خلال المباريات.