منافسات قوية في السباق الدوري الخامس للخيول العربية الأصيلة على مضمار دمشق

ريف دمشق-سانا

شهد السباق الدوري الخامس للخيول العربية الأصيلة (قاسيون الشام الثاني) اليوم الجمعة، منافسات قوية على مضمار سباق دمشق في الديماس، وذلك بتنظيم من الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة وبالتعاون مع مديرية الخيول في وزارة الزراعة والاتحاد العربي السوري للفروسية، وسط حضور جماهيري واسع من محبي فروسية السرعة.

وجرت المنافسات على سبعة أشواط، وُزّعت فيها الخيول السورية الصافية وفق درجاتها على الأشواط الأول والثاني والثالث والخامس، التي امتدت كل منها لمسافة 1600 متر، فيما خُصّص الشوطان الرابع والسادس للخيول العربية المسجّلة لمسافتي 1600 و2000 متر على التوالي، قبل أن تختتم الخيول السورية الصافية السباق في الشوط السابع لمسافة 2200 متر.

وفاز ببطولة الأشواط السبعة على التوالي الجياد:

همهوم كيلان لمالكه نقابة غريب، جرناس لمحمد حمودة، كاردوخ شيخو لحسين النعيمي وجوان الخلف، الأدهم قصي لخلدون وعصام غنامة، مرهوب لدهام الهادي، مهيب العارف للمقنع الحاج قدور، وما أهمك غريب لوليد بحبوح ونقابة غريب.

وكانت الجمعية قد أقامت السباق الأول على مضمار دمشق في الثالث من نيسان الماضي، فيما استضافت حماة السباق الثاني في الرابع والعشرين من الشهر ذاته، واللاذقية السباق الثالث في الثامن من أيار، قبل أن يُقام السباق الرابع في الحسكة في الثاني والعشرين من الشهر نفسه.