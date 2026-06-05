منتخب سوريا للشباب بكرة القدم يبدأ معسكره التحضيري في دمشق استعداداً لتصفيات كأس آسيا

دمشق-سانا

انطلق اليوم معسكر منتخبنا الوطني للشباب بكرة القدم في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق، ضمن استعداداته لتصفيات كأس آسيا المقبلة، حيث يستمر المعسكر حتى التاسع من الشهر الجاري.

ويشارك في المعسكر 33 لاعباً بقيادة المدرب الهولندي آرنو بويتنويغ، ويشمل البرنامج حصتين تدريبيتين يومياً، إلى جانب مباريات ودية لتقييم مستويات اللاعبين، وتحسين جاهزيتهم الفنية والبدنية.

ويأتي المعسكر في إطار جهود الجهاز الفني لاختيار التشكيلة الأمثل للمنتخب، بما يضمن تمثيل الكرة السورية بأفضل صورة خلال المنافسات القادمة.