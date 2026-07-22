وزير الدفاع الأمريكي: ارتفاع تكاليف العمليات العسكرية ضد إيران إلى 37.5 مليار دولار

واشنطن-سانا

أكّد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن تكلفة العمليات العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة ضد إيران بلغت حتى الآن نحو 37.5 مليار دولار، بزيادة تقارب ثمانية مليارات دولار عن التقديرات المعلنة سابقاً.

ونقلت رويترز عن هيجسيث قوله خلال جلسة استماع أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين: إن هذا الرقم يشمل أيضاً التكاليف الممتدة والمتوقعة حتى نهاية أيلول القادم.

وتأتي هذه التصريحات في أول ظهور علني لوزير الدفاع الأمريكي أمام المشرعين للإجابة عن أسئلة تتعلق بالتكاليف المالية والتطورات الميدانية منذ استئناف واشنطن عملياتها العسكرية في المنطقة.

وتشهد المنطقة تصاعداً متسارعاً في التوترات العسكرية منذ استئناف الجيش الأمريكي ضرباته ضد مواقع إيرانية وفي محيط مضيق هرمز، بالتوازي مع تحذيرات ومخاوف دولية واقتصادية متزايدة من تداعيات استمرار التصعيد على أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.