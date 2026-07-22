صيانة شبكات الري ومحطات الضخ في الرقة دعماً للقطاع الزراعي

الرقة – سانا
تواصل مديرية الموارد المائية في الرقة تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل وتعزيل شبكات الري ومحطات الضخ في عدد من مناطق المحافظة، ضمن خطة تهدف إلى رفع كفاءة المنظومة المائية، وضمان وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية.
وأوضحت وزارة الطاقة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الأعمال شملت إعادة تأهيل عدد من قنوات الري ومعالجة التكهفات فيها، واستكمال تجهيز مواقع جديدة لأعمال الصب، بما يعزز جاهزية البنية التحتية، ويرفع كفاءتها التشغيلية.
وبيّنت الوزارة أن الورشات الفنية تنفذ أعمال صيانة وتأهيل لبوابات الري ومنظماته، تتضمن استبدال الأجزاء الميكانيكية المتضررة، وتركيبها وإجراء الصيانة الوقائية اللازمة، بالتوازي مع تعزيل المصارف والقنوات، وإزالة الترسبات لتحسين انسيابية المياه.
كما تواصل الفرق المختصة أعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية في محطات الضخ، بما يضمن جاهزيتها واستمرارية عملها، ودعم استدامة الخدمة المائية في مختلف المناطق.
وأكدت الوزارة استمرار كوادر المديرية في تنفيذ الأعمال وفق الخطط المعتمدة، بما يسهم في استدامة شبكات الري، ودعم القطاع الزراعي، وتلبية احتياجات المزارعين.
وكانت الجهات الحكومية في بلدة المنصورة بريف الرقة الغربي بدأت في الـ17 من الشهر الجاري إعادة تفعيل الدوائر والمؤسسات العامة، بالتوازي مع إعداد وتنفيذ مشاريع خدمية في قطاعات المياه والصرف الصحي والطرق والنظافة، بهدف تحسين الواقع الخدمي، وتلبية احتياجات الأهالي.