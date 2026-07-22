صيانة شبكات الري ومحطات الضخ في الرقة دعماً للقطاع الزراعي

الرقة – سانا‌‎ ‎

تواصل مديرية الموارد المائية في الرقة تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل وتعزيل شبكات ‏الري ومحطات الضخ في عدد من مناطق المحافظة، ضمن خطة تهدف إلى رفع ‏كفاءة المنظومة المائية، وضمان وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية.‏

وأوضحت وزارة الطاقة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الأعمال شملت ‏إعادة تأهيل عدد من قنوات الري ومعالجة التكهفات فيها، واستكمال تجهيز مواقع ‏جديدة لأعمال الصب، بما يعزز جاهزية البنية التحتية، ويرفع كفاءتها التشغيلية.‏

وبيّنت الوزارة أن الورشات الفنية تنفذ أعمال صيانة وتأهيل لبوابات الري ومنظماته، ‏تتضمن استبدال الأجزاء الميكانيكية المتضررة، وتركيبها وإجراء الصيانة الوقائية ‏اللازمة، بالتوازي مع تعزيل المصارف والقنوات، وإزالة الترسبات لتحسين انسيابية ‏المياه.‏

كما تواصل الفرق المختصة أعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية في محطات ‏الضخ، بما يضمن جاهزيتها واستمرارية عملها، ودعم استدامة الخدمة المائية في ‏مختلف المناطق.‏

وأكدت الوزارة استمرار كوادر المديرية في تنفيذ الأعمال وفق الخطط المعتمدة، بما ‏يسهم في استدامة شبكات الري، ودعم القطاع الزراعي، وتلبية احتياجات المزارعين.‏

وكانت الجهات الحكومية في بلدة المنصورة بريف الرقة الغربي بدأت في الـ17 من ‏الشهر الجاري إعادة تفعيل الدوائر والمؤسسات العامة، بالتوازي مع إعداد وتنفيذ ‏مشاريع خدمية في قطاعات المياه والصرف الصحي والطرق والنظافة، بهدف ‏تحسين الواقع الخدمي، وتلبية احتياجات الأهالي.‏