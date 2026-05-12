اتحاد الكيك بوكسينغ يطلق دورة تطوير الحكام في دمشق

دمشق-سانا

انطلقت اليوم الثلاثاء في مقر وزارة الرياضة والشباب بدمشق دورة إعداد وتطوير الحكام، التي يقيمها الاتحاد العربي السوري للكيك بوكسينغ والفنون القتالية المختلطة، وتستمر لمدة يومين.

وتتناول الدورة محاور متعلقة بجوانب وأساليب التحكيم في مختلف أساليب اللعبة المعتمدة، بإشراف نخبة من خبراء التحكيم، إلى جانب استعراض الحالات التحكيمية ذات الأهمية في البطولات.

وأشار رئيس اتحاد الكيك بوكسينغ والفنون القتالية المختلطة سارية الجزائري في كلمة خلال الافتتاح إلى أن الدورة تأتي ضمن خطة الاتحاد لتطوير كوادره التحكيمية والارتقاء بمستوى التحكيم في رياضات الكيك بوكسينغ، ولا سيما مع الإقبال الكبير على هذه الرياضة من مختلف الفئات العمرية.

وتقام الدورة بالتزامن مع بطولة الجمهورية للكيك بوكسينغ التي تنطلق بعد غد، ويقدم محاورها الحكمان الدوليان زايد حماد وجهاد العشا.