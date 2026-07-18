سوريا تحقق الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للجوجيتسو

photo 2026 07 18 18 19 27 سوريا تحقق الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للجوجيتسو


أستانا-سانا

حققت لاعبة منتخب سوريا الوطني مروة الشلبي (وزن فوق 70 كغ) الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للجوجيتسو ،المقامة منافساتها في كازاخستان، لتكون أولى ميداليات المنتخب الوطني في هذه النسخة من البطولة القارية.

photo 2026 07 18 18 19 27 3 سوريا تحقق الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للجوجيتسو

وتمكنت اللاعبة السورية من التفوق على منافسات متميزات من مختلف الدول الآسيوية، لتتوج بالمركز الثالث بعد مشوار حافل بالمباريات القوية والأداء المشرف.


وفي تفاصيل مشاركة بقية أعضاء البعثة، أحرزت اللاعبة دارين المارستاني المركز الرابع لوزن 45 كغ، وحل اللاعب تامبي عمر في المركز الخامس لوزن 77 كغ.

وأكد حازم رمضان، عضو اتحاد اللعبة والمدير الإداري والمدرب للبعثة، أن هذه النتائج تعكس حجم التطور الذي يشهده الجوجيتسو السوري في المحافل الخارجية، وهي مؤشر قوي على مستقبل واعد للعبة في سوريا.

يُذكر أن بطولة آسيا للجوجيتسو تشهد مشاركة نخبة من لاعبي القارة، وتعتبر محطة مهمة في أجندة الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة.

photo 2026 07 18 18 19 27 2 سوريا تحقق الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للجوجيتسو
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