‏”أهلي حلب” و”حمص الفداء” في اختبارات حاسمة في الدوري السوري الممتاز لكرة القدم‏

محافظات-سانا
تنطلق اليوم الأربعاء منافسات المرحلة الثامنة والعشرين للدوري السوري الممتاز لكرة القدم، حيث تشهد الملاعب السورية ثماني مواجهات مرتقبة عند الخامسة عصراً، ترسم ملامح صراع الصدارة الساخن والهروب من شبح الهبوط.
ويبرز في واجهة هذه المرحلة الصراع المحتدم على اللقب بين المتصدر” أهلي حلب” ووصيفه المطارد المباشر “حمص الفداء”، إذ يفصل بينهما نقطة واحدة فقط، ما يجعل الخطأ ممنوعاً على الطرفين في الأمتار الأخيرة من عمر الدوري.
وفي أبرز اللقاءات، يستضيف المتصدر “أهلي حلب” على أرض ملعب الحمدانية ضيفه ”حطين”، وعينه على النقاط الثلاث للحفاظ على صدارته، مدركاً أن أي نتيجة غير الفوز قد تعني ضياع اللقب، ويسعى الأهلي لتكرار سيناريو الذهاب، عندما فاز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.
وعلى ملعب خالد بن الوليد في حمص، يستقبل الوصيف “حمص الفداء” فريق “الفتوة” في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين لأصحاب الأرض للبقاء في دائرة المنافسة الشرسة، ومواصلة الضغط على المتصدر، وكان لقاء الذهاب قد انتهى لصالح حمص الفداء بثلاثية نظيفة.
وفي دمشق، يلتقي “الوحدة” صاحب المركز الثالث مع جاره “الشرطة” على ملعب الجلاء في مباراة متوازنة لكنها تميل لمصلحة “الوحدة” الأجهز فنياً، وكان الذهاب قد انتهى وحداوياً بثلاثية بيضاء.
إلى ذلك، يحل “الكرامة” (الرابع) ضيفاً ثقيلاً على “خان شيخون” في إدلب، في مباراة تكتسي أهمية بالغة لأصحاب الأرض الساعين للهروب من شبح الهبوط أمام تشكيلة الكرامة الشابة والمتطورة، علماً أن لقاء الذهاب انتهى لصالح “الكرامة” بثلاثة أهداف لهدف.
وفي بقية المباريات، يستقبل “تشرين” ضيفه “الحرية” على ملعبه بهدف حصد النقاط الكاملة، وكان “تشرين” قد حسم مواجهة الذهاب بهدفين دون رد، وفي حماة، يلتقي “الطليعة” مع “جبلة” المهدد، حيث يبحث الأخير عن تعويض خسارة الذهاب التي تلقاها بهدف نظيف.
كما يشهد ملعب الفيحاء بدمشق مباراة إثبات وجود وتعديل مسار بين الجارين “الجيش” و”دمشق الأهلي”، وكان “الجيش” قد تفوق ذهاباً بهدف دون رد.
وفي درعا، يحتضن الملعب البانورامي مواجهة القاع بين الشعلة وأمية؛ وفي الوقت الذي تأكد فيه هبوط “الشعلة”، يتمسك” أمية” بالرمق الأخير للنجاة، علماً أن مواجهة الذهاب انتهت لصالح ”الشعلة” بهدف نظيف.
ويتصدر “أهلي حلب” ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة يليه “حمص الفداء” بـ 63 ومن ثم “الوحدة” بـ 55 نقطة و”الكرامة” رابعاً بـ 51 نقطة.