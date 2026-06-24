‏”أهلي حلب” و”حمص الفداء” في اختبارات حاسمة في الدوري السوري الممتاز لكرة القدم‏

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محافظات-سانا ‏

تنطلق اليوم الأربعاء منافسات المرحلة الثامنة والعشرين للدوري السوري الممتاز لكرة القدم، حيث ‏تشهد الملاعب السورية ثماني مواجهات مرتقبة عند الخامسة عصراً، ترسم ملامح صراع الصدارة ‏الساخن والهروب من شبح الهبوط.‏

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ويبرز في واجهة هذه المرحلة الصراع المحتدم على اللقب بين المتصدر” أهلي حلب” ووصيفه ‏المطارد المباشر “حمص الفداء”، إذ يفصل بينهما نقطة واحدة فقط، ما يجعل الخطأ ممنوعاً على ‏الطرفين في الأمتار الأخيرة من عمر الدوري.‏

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وفي أبرز اللقاءات، يستضيف المتصدر “أهلي حلب” على أرض ملعب الحمدانية ضيفه ‌‏”حطين”، وعينه على النقاط الثلاث للحفاظ على صدارته، مدركاً أن أي نتيجة غير الفوز قد ‏تعني ضياع اللقب، ويسعى الأهلي لتكرار سيناريو الذهاب، عندما فاز بأربعة أهداف مقابل هدف ‏واحد.‏

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وعلى ملعب خالد بن الوليد في حمص، يستقبل الوصيف “حمص الفداء” فريق “الفتوة” في ‏مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين لأصحاب الأرض للبقاء في دائرة المنافسة الشرسة، ومواصلة ‏الضغط على المتصدر، وكان لقاء الذهاب قد انتهى لصالح حمص الفداء بثلاثية نظيفة.‏

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وفي دمشق، يلتقي “الوحدة” صاحب المركز الثالث مع جاره “الشرطة” على ملعب الجلاء في ‏مباراة متوازنة لكنها تميل لمصلحة “الوحدة” الأجهز فنياً، وكان الذهاب قد انتهى وحداوياً بثلاثية ‏بيضاء.‏

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إلى ذلك، يحل “الكرامة” (الرابع) ضيفاً ثقيلاً على “خان شيخون” في إدلب، في مباراة تكتسي ‏أهمية بالغة لأصحاب الأرض الساعين للهروب من شبح الهبوط أمام تشكيلة الكرامة الشابة ‏والمتطورة، علماً أن لقاء الذهاب انتهى لصالح “الكرامة” بثلاثة أهداف لهدف.‏

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وفي بقية المباريات، يستقبل “تشرين” ضيفه “الحرية” على ملعبه بهدف حصد النقاط الكاملة، ‏وكان “تشرين” قد حسم مواجهة الذهاب بهدفين دون رد، وفي حماة، يلتقي “الطليعة” مع “جبلة” ‏المهدد، حيث يبحث الأخير عن تعويض خسارة الذهاب التي تلقاها بهدف نظيف.‏

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كما يشهد ملعب الفيحاء بدمشق مباراة إثبات وجود وتعديل مسار بين الجارين “الجيش” و”دمشق ‏الأهلي”، وكان “الجيش” قد تفوق ذهاباً بهدف دون رد.‏

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وفي درعا، يحتضن الملعب البانورامي مواجهة القاع بين الشعلة وأمية؛ وفي الوقت الذي تأكد فيه ‏هبوط “الشعلة”، يتمسك” أمية” بالرمق الأخير للنجاة، علماً أن مواجهة الذهاب انتهت لصالح ‌‏”الشعلة” بهدف نظيف.‏

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ويتصدر “أهلي حلب” ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة يليه “حمص الفداء” بـ 63 ومن ثم “الوحدة” ‏بـ 55 نقطة و”الكرامة” رابعاً بـ 51 نقطة.‏