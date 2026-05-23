فاينال 6 سلة الرجال.. أهلي حلب يستضيف الكرامة في مواجهة حاسمة والوحدة يتجاوز حمص الفداء

حلب-سانا‏

تحتضن صالة الشهباء في حلب مساء اليوم السبت، مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من ذهاب الـ”فاينال 6″ لكرة ‏السلة للرجال، تجمع أهلي حلب مع ضيفه الكرامة، في مباراة تشكل منعطفاً حاسماً ضمن حسابات معقدة للتأهل إلى “الفاينال ‏فور”.‏

ويدخل الفريقان اللقاء بشعار “لا بديل عن الفوز”، نظراً للأهمية الكبيرة لنقاط المباراة التي ستحدد بشكل كبير ملامح ‏المنافسة على المقاعد المؤهلة للأدوار النهائية، ما يرفع منسوب الإثارة والندية المتوقعة فوق أرضية الملعب.‏

ويسعى أهلي حلب إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة نغمة الانتصارات، مستفيداً من الحالة المعنوية العالية ‏للفريق عقب فوزه الثمين في الجولة الماضية على فريق حمص الفداء.‏

ويمتلك الكادر الفني للأهلي تشكيلة منسجمة من اللاعبين القادرين على صنع الفارق في أوقات الحسم، والتعامل مع الضغط ‏الجماهيري لتحقيق نقاط اللقاء كاملة.‏

في المقابل، يدرك الكرامة أن أي تعثر جديد قد يخلط أوراقه، ويبعده خطوة عن طموحاته في “الفاينال فور”، لذلك يدخل اللقاء ‏بشعار الانتصار فقط. ‏

ويعول الفريق الأزرق على الأداء التصاعدي الذي قدمه في مباراته الأخيرة أمام النواعير، ولا سيما في الشوط الثاني الذي ‏أظهر فيه اللاعبون انضباطاً تكتيكياً عالياً ونجاعة هجومية مميزة، يطمح المدرب لاستثمارها منذ الدقائق الأولى للمواجهة.‏

وكان الفريقان قد تبادلا الفوز في الدوري المنتظم، إذ حسم أهلي حلب مواجهة الذهاب لمصلحته بنتيجة (79-69) نقطة، ‏فيما رد الكرامة الدين إياباً وتفوق بنتيجة (83-70) نقطة.‏

وفي السياق ذاته، حسم الوحدة أمس مواجهته مع حمص الفداء، وتغلب عليه بنتيجة (88-80) نقطة، بعد مباراة شهدت ‏مستوى فنياً عالياً من الفريقين ولم تحسم إلا في الدقيقة الأخيرة، وسط حضور جماهيري كبير.‏