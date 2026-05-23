فاينال 6 سلة الرجال.. أهلي حلب يستضيف الكرامة في مواجهة حاسمة والوحدة يتجاوز حمص الفداء

حلب-سانا
تحتضن صالة الشهباء في حلب مساء اليوم السبت، مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من ذهاب الـ”فاينال 6″ لكرة السلة للرجال، تجمع أهلي حلب مع ضيفه الكرامة، في مباراة تشكل منعطفاً حاسماً ضمن حسابات معقدة للتأهل إلى “الفاينال فور”.
ويدخل الفريقان اللقاء بشعار “لا بديل عن الفوز”، نظراً للأهمية الكبيرة لنقاط المباراة التي ستحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على المقاعد المؤهلة للأدوار النهائية، ما يرفع منسوب الإثارة والندية المتوقعة فوق أرضية الملعب.
ويسعى أهلي حلب إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة نغمة الانتصارات، مستفيداً من الحالة المعنوية العالية للفريق عقب فوزه الثمين في الجولة الماضية على فريق حمص الفداء.
ويمتلك الكادر الفني للأهلي تشكيلة منسجمة من اللاعبين القادرين على صنع الفارق في أوقات الحسم، والتعامل مع الضغط الجماهيري لتحقيق نقاط اللقاء كاملة.
في المقابل، يدرك الكرامة أن أي تعثر جديد قد يخلط أوراقه، ويبعده خطوة عن طموحاته في “الفاينال فور”، لذلك يدخل اللقاء بشعار الانتصار فقط.
ويعول الفريق الأزرق على الأداء التصاعدي الذي قدمه في مباراته الأخيرة أمام النواعير، ولا سيما في الشوط الثاني الذي أظهر فيه اللاعبون انضباطاً تكتيكياً عالياً ونجاعة هجومية مميزة، يطمح المدرب لاستثمارها منذ الدقائق الأولى للمواجهة.
وكان الفريقان قد تبادلا الفوز في الدوري المنتظم، إذ حسم أهلي حلب مواجهة الذهاب لمصلحته بنتيجة (79-69) نقطة، فيما رد الكرامة الدين إياباً وتفوق بنتيجة (83-70) نقطة.
وفي السياق ذاته، حسم الوحدة أمس مواجهته مع حمص الفداء، وتغلب عليه بنتيجة (88-80) نقطة، بعد مباراة شهدت مستوى فنياً عالياً من الفريقين ولم تحسم إلا في الدقيقة الأخيرة، وسط حضور جماهيري كبير.