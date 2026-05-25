أعمال تأهيل الملعب التدريبي بمدينة الحمدانية في حلب تدخل ‏مراحلها النهائية

حلب-سانا

تواصل مديرية الرياضة والشباب في حلب تنفيذ أعمال تأهيل الملعب التدريبي في مدينة الحمدانية الرياضية، مع اقتراب الانتهاء ‏من مشروع استبدال أرضيته العشبية، في خطوة تهدف إلى رفع ‏جاهزية المنشآت الرياضية، وتوفير بيئة مناسبة لاستضافة التدريبات ‏والبطولات الرياضية المختلفة‎.‎

وأوضحت المشرفة على تنفيذ المشروع المهندسة إخلاص الديب ‏في تصريح لـ سانا، أن الأعمال دخلت مراحلها النهائية، حيث يجري ‏حالياً فرش طبقة الرمل، على أن تتبعها مرحلة فرش الحبيبات ‏المطاطية قبل وضع الملعب في الخدمة‎.‎

وبيّنت الديب أن قيمة عقد المشروع تبلغ مليارين و122 مليون ليرة ‏سورية، فيما تصل مدة التنفيذ إلى 150 يوماً، مشيرةً إلى أن ‏الملعب سيكون جاهزاً خلال الأيام القليلة المقبلة لاستقبال الأنشطة ‏الرياضية والبطولات‎.‎

من جانبه، أوضح متعهد المشروع جمعة حديد، أن أعمال الاستبدال ‏بدأت قبل أكثر من أربعة أشهر، وشملت إزالة العشب القديم بشكل ‏كامل واستبداله بعشب جديد وفق المواصفات المعتمدة، لافتاً إلى أن ‏العمل وصل حالياً إلى مراحله الأخيرة بعد الانتهاء من مد العشب‎.‎

وأضاف حديد: إن المرحلة المقبلة تتضمن استكمال فرش المطاط، ‏متوقعاً الانتهاء الكامل من المشروع خلال نحو أسبوع، بما يتيح ‏إعادة تشغيل الملعب واستثماره في خدمة الرياضيين والأندية‎.‎

ويأتي المشروع ضمن جهود وزارة الرياضة والشباب السورية ‏لتأهيل البنية التحتية الرياضية في محافظة حلب، وتحسين واقع ‏المنشآت الرياضية، بما يسهم في دعم النشاط الرياضي، واحتضان ‏مختلف الفعاليات والمنافسات المحلية.