أعمال تأهيل الملعب التدريبي بمدينة الحمدانية في حلب تدخل ‏مراحلها النهائية

حلب-سانا
تواصل مديرية الرياضة والشباب في حلب تنفيذ أعمال تأهيل الملعب التدريبي في مدينة الحمدانية الرياضية، مع اقتراب الانتهاء من مشروع استبدال أرضيته العشبية، في خطوة تهدف إلى رفع جاهزية المنشآت الرياضية، وتوفير بيئة مناسبة لاستضافة التدريبات والبطولات الرياضية المختلفة.
وأوضحت المشرفة على تنفيذ المشروع المهندسة إخلاص الديب في تصريح لـ سانا، أن الأعمال دخلت مراحلها النهائية، حيث يجري حالياً فرش طبقة الرمل، على أن تتبعها مرحلة فرش الحبيبات المطاطية قبل وضع الملعب في الخدمة.
وبيّنت الديب أن قيمة عقد المشروع تبلغ مليارين و122 مليون ليرة سورية، فيما تصل مدة التنفيذ إلى 150 يوماً، مشيرةً إلى أن الملعب سيكون جاهزاً خلال الأيام القليلة المقبلة لاستقبال الأنشطة الرياضية والبطولات.
من جانبه، أوضح متعهد المشروع جمعة حديد، أن أعمال الاستبدال بدأت قبل أكثر من أربعة أشهر، وشملت إزالة العشب القديم بشكل كامل واستبداله بعشب جديد وفق المواصفات المعتمدة، لافتاً إلى أن العمل وصل حالياً إلى مراحله الأخيرة بعد الانتهاء من مد العشب.
وأضاف حديد: إن المرحلة المقبلة تتضمن استكمال فرش المطاط، متوقعاً الانتهاء الكامل من المشروع خلال نحو أسبوع، بما يتيح إعادة تشغيل الملعب واستثماره في خدمة الرياضيين والأندية.
ويأتي المشروع ضمن جهود وزارة الرياضة والشباب السورية لتأهيل البنية التحتية الرياضية في محافظة حلب، وتحسين واقع المنشآت الرياضية، بما يسهم في دعم النشاط الرياضي، واحتضان مختلف الفعاليات والمنافسات المحلية.