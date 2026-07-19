بدء تأهيل طريق قريتي الحويز الرصيف بريف حماة ‏الغربي ‏

IMG 1329 بدء تأهيل طريق قريتي الحويز الرصيف بريف حماة ‏الغربي ‏

حماة-سانا‏

باشرت مديرية الخدمات الفنية بمحافظة حماة أمس ‏السبت، أعمال تأهيل وتعبيد الطريق الواصل بين قريتي ‏الحويز والرصيف في ريف حماة الغربي، وذلك بإشراف ‏المديرية وإدارة منطقة الغاب‎.‎

IMG 1346 بدء تأهيل طريق قريتي الحويز الرصيف بريف حماة ‏الغربي ‏

وأوضح مدير منطقة الغاب محمد فايز العتال في تصريح ‏لـ سانا، أن مشروع التأهيل يتضمن مد القميص الإسفلتي ‏على طريق الحويز – الرصيف بطول 4.5 كيلو مترات، ‏مبيناً أن الطريق يصل بين الخطين الغربي والشرقي من ‏منطقة الغاب‎.‎

كما أوضح مدير الخدمات الفنية بحماة المهندس عبد الله ‏الأعرج، أن المديرية باشرت أعمال إصلاح واكساء ‏الطرق الرئيسية والحيوية بمنطقة الغاب، ومن ‏ضمنها طريق الحويز الرصيف، مبيناً أن هذا الطريق ‏يأتي من ضمن خطة عمل معدة لإصلاح وتأهيل نحو 10 ‏كيلو مترات في منطقة الغاب‎.‎

ويُعد المشروع الحالي خطوة مهمة في تطوير البنية ‏التحتية بمنطقة الغاب بريف حماة إذ يسهم في رفع كفاءة ‏شبكة الطرق، وتحسين حركة المواطنين والمركبات، ‏وتعزيز الربط بين التجمعات السكانية‎.‎

IMG 1362 1 بدء تأهيل طريق قريتي الحويز الرصيف بريف حماة ‏الغربي ‏
IMG 1271 بدء تأهيل طريق قريتي الحويز الرصيف بريف حماة ‏الغربي ‏
IMG 1331 بدء تأهيل طريق قريتي الحويز الرصيف بريف حماة ‏الغربي ‏
IMG 1338 بدء تأهيل طريق قريتي الحويز الرصيف بريف حماة ‏الغربي ‏
IMG 1355 بدء تأهيل طريق قريتي الحويز الرصيف بريف حماة ‏الغربي ‏
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