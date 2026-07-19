بدء تأهيل طريق قريتي الحويز الرصيف بريف حماة ‏الغربي ‏

حماة-سانا
باشرت مديرية الخدمات الفنية بمحافظة حماة أمس السبت، أعمال تأهيل وتعبيد الطريق الواصل بين قريتي الحويز والرصيف في ريف حماة الغربي، وذلك بإشراف المديرية وإدارة منطقة الغاب.
وأوضح مدير منطقة الغاب محمد فايز العتال في تصريح لـ سانا، أن مشروع التأهيل يتضمن مد القميص الإسفلتي على طريق الحويز – الرصيف بطول 4.5 كيلو مترات، مبيناً أن الطريق يصل بين الخطين الغربي والشرقي من منطقة الغاب.
كما أوضح مدير الخدمات الفنية بحماة المهندس عبد الله الأعرج، أن المديرية باشرت أعمال إصلاح واكساء الطرق الرئيسية والحيوية بمنطقة الغاب، ومن ضمنها طريق الحويز الرصيف، مبيناً أن هذا الطريق يأتي من ضمن خطة عمل معدة لإصلاح وتأهيل نحو 10 كيلو مترات في منطقة الغاب.
ويُعد المشروع الحالي خطوة مهمة في تطوير البنية التحتية بمنطقة الغاب بريف حماة إذ يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق، وتحسين حركة المواطنين والمركبات، وتعزيز الربط بين التجمعات السكانية.