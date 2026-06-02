الاتحاد السوري للقوة البدنية يقيم دورة لتأهيل المدربين والحكّام في دمشق

hUgiucdz 1 1 الاتحاد السوري للقوة البدنية يقيم دورة لتأهيل المدربين والحكّام في دمشق

دمشق-سانا

أعلن الاتحاد العربي السوري للقوة البدنية عن إقامة دورة لتأهيل المدربين والحكام وترفيع مدربين إلى مختلف الدرجات، وذلك في السادس من حزيران الجاري في مبنى وزارة الرياضة والشباب.

وتتضمن الدورة التي تستمر حتى الحادي عشر من حزيران محاور عدة، منها أساسيات القوة البدنية، وبرمجة الخطط التدريبية، وأسس قواعد التحكيم وعلاج إصابات الرياضة، وأساسيات التغذية والتشريح العضلي.

كما تتضمن الدورة آلية استصدار شهادة “ADEL ” المعتمدة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، والتي تعد من المتطلبات الأساسية للاعبين.

فريق النواعير يحرز لقب بطولة الدوري السوري للرجال بكرة اليد
نادي “حمص الفداء” يضم المحترف الفرنسي أليون تيو لصفوف سلة الرجال
انطلاق بطولة الجمهورية للملاكمة في اللاذقية بمشاركة 115 لاعباً من مختلف ‏المحافظات
فريق الجيش يتأهل إلى نهائي الدوري السوري لكرة اليد على حساب الطليعة
مواجهات قوية في الدوري الكروي الممتاز أبرزها قمة الوحدة وحمص الفداء
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك