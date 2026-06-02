الاتحاد السوري للقوة البدنية يقيم دورة لتأهيل المدربين والحكّام في دمشق

دمشق-سانا

أعلن الاتحاد العربي السوري للقوة البدنية عن إقامة دورة لتأهيل المدربين والحكام وترفيع مدربين إلى مختلف الدرجات، وذلك في السادس من حزيران الجاري في مبنى وزارة الرياضة والشباب.

وتتضمن الدورة التي تستمر حتى الحادي عشر من حزيران محاور عدة، منها أساسيات القوة البدنية، وبرمجة الخطط التدريبية، وأسس قواعد التحكيم وعلاج إصابات الرياضة، وأساسيات التغذية والتشريح العضلي.

كما تتضمن الدورة آلية استصدار شهادة “ADEL ” المعتمدة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، والتي تعد من المتطلبات الأساسية للاعبين.