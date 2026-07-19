السلطات في الكونغو الديمقراطية تعلن حصيلة جديدة لعدد ‏الإصابات والوفيات بفيروس إيبولا

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‎ ‎كينشاسا-سانا‏

أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، ‏حصيلة جديدة لعدد الإصابات والوفيات بفيروس إيبولا ‏المتفشي في البلاد منذ شهرين.‏

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وقالت وزارة الاتصال والإعلام الكونغولية في بيان على ‏حسابها في منصة “إكس”: إن “إجمالي حالات الإصابة ‏المؤكدة بفيروس إيبولا يبلغ 2267 حالة، و893 حالة وفاة”.‎

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وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في 17 أيار الماضي، أن ‏تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا ‏يمثل حالة طوارئ، مُشيرةً إلى أنه يشكل خطراً على دول ‏أخرى، وتُقيّم المنظمة خطر انتشار الفيروس إقليمياً بأنه مرتفع‎.‎

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وينتشر هذا المرض الفيروسي، الذي كثيراً ما يكون قاتلاً، عن ‏طريق اللمس المباشر لسوائل جسم شخص أو حيوان مصاب، ‏ويسبب أعراضاً قد تشمل ارتفاعاً شديداً في درجة الحرارة ‏والقيء والنزيف ‌الداخلي ⁠والخارجي‎.‎