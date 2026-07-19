السلطات في الكونغو الديمقراطية تعلن حصيلة جديدة لعدد ‏الإصابات والوفيات بفيروس إيبولا

كينشاسا-سانا
أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، حصيلة جديدة لعدد الإصابات والوفيات بفيروس إيبولا المتفشي في البلاد منذ شهرين.
وقالت وزارة الاتصال والإعلام الكونغولية في بيان على حسابها في منصة “إكس”: إن “إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا يبلغ 2267 حالة، و893 حالة وفاة”.
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في 17 أيار الماضي، أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ، مُشيرةً إلى أنه يشكل خطراً على دول أخرى، وتُقيّم المنظمة خطر انتشار الفيروس إقليمياً بأنه مرتفع.
وينتشر هذا المرض الفيروسي، الذي كثيراً ما يكون قاتلاً، عن طريق اللمس المباشر لسوائل جسم شخص أو حيوان مصاب، ويسبب أعراضاً قد تشمل ارتفاعاً شديداً في درجة الحرارة والقيء والنزيف الداخلي والخارجي.