تحذيرات من تشكل إعصار قرب ولاية فلوريدا الأمريكية

photo 2026 07 19 09 56 11 تحذيرات من تشكل إعصار قرب ولاية فلوريدا الأمريكية

واشنطن-سانا

حذر المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة في نشرة صادرة اليوم الأحد من تشكل إعصار قرب ولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكر المركز أن منطقة الضغط المنخفض الواقعة فوق شمال شرق خليج المكسيك وبالقرب من ولاية فلوريدا تتشكل تدريجياً بشكل أوضح، وتبلغ احتمالية تحولها إلى إعصار 60 بالمئة خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة.

وتوقع المركز، حدوث تحول تدريجي لمنطقة الضغط المنخفض مع احتمال أن يتشكل منخفض مداري خلال اليومين المقبلين في ظل تحرك هذا النظام ببطء شمالاً أو إلى الشمال الغربي.

وضرب الإعصار فائق القوة “بافي”، الذي تعادل شدته إعصاراً من الفئة الخامسة، مؤخراً جزيرة روتا الأمريكية في ‏المحيط الهادئ، وسط بلاغات عن أضرار جسيمة.‏

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