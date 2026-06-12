مديرية الرياضة والشباب بإدلب تنظم بطولة للشطرنج لاختيار منتخب المحافظة

إدلب-سانا



نظّمت اللجنة الفنية للشطرنج، بالتعاون مع مديرية الرياضة والشباب في محافظة إدلب، اليوم الجمعة، بطولة المحافظة للشطرنج، بمشاركة 19 لاعباً ولاعبة من فئات البراعم والشباب والناشئين، بهدف انتقاء منتخب يمثل إدلب في بطولة الجمهورية المقبلة، وذلك في صالة الملعب البلدي بمدينة إدلب.





وشهدت البطولة منافسات قوية وأجواءً رياضية ركزت على تنمية المهارات الذهنية واكتشاف المواهب الشابة، فيما اعتمدت لجنة التحكيم معايير التقييم الدولية لاختيار اللاعبين الأكثر جاهزية للاستحقاقات القادمة.





وأوضح رئيس اللجنة الفنية للشطرنج في المحافظة، محمد بنشي، في تصريح لـ سانا، أن البطولة تضم فئات عمرية تتراوح بين 6 و16 عاماً، حيث سيتم اختيار لاعب واحد من كل فئة لتمثيل إدلب في نهائي بطولة الجمهورية المقررة خلال الأسبوعين المقبلين، لافتاً إلى أن هذه أول بطولة تُنظَّم في المحافظة منذ سنوات، وشهدت إقبالاً جيداً وحماساً لافتاً.



من جانبه، أشار عبد الله درويش، والد أحد المشاركين، إلى حرصه على تدريب ابنه منذ الصغر ليكون قادراً على تمثيل إدلب في البطولات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكداً أهمية الشطرنج في تنمية القدرات الذهنية وتعزيز التفكير المنهجي لدى الأطفال.



وعبّر اللاعب إبراهيم درويش عن سعادته بالمشاركة في البطولة، متمنياً اختياره لتمثيل منتخب إدلب في بطولة الجمهورية وتحقيق مركز متقدم يمكّنه من المشاركة في البطولات الدولية.



وأسفرت نتائج الجولة الأولى عن فوز اللاعبين الثلاثة الأوائل في كل فئة، حيث جاء في فئة 16 سنة: يوسف الحسن أولاً، جواد لاذقاني ثانياً، وتيم نداف ثالثاً، وفي فئة 12 سنة حلّ إبراهيم الدرويش أولاً، وعمر بيبو ثانياً، فيما تقاسم يامن قحفظان ورضوان وهوب المركز الثالث، أما فئة 8 سنوات ففاز فيها على التوالي: جاد وهوب، سمير سويد، وزين الدين إبراهيم.



وتشهد لعبة الشطرنج إقبالاً متزايداً بين طلاب المدارس في إدلب، فيما تواصل مديرية الرياضة والشباب تنظيم بطولات انتقاء دورية لتحويل المواهب الفردية إلى منافسات جماهيرية ضمن منتخب المحافظة، وفتح المجال للمشاركة في البطولات المحلية والإقليمية.

