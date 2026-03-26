بدء أعمال تأهيل البنى التحتية والخدمية في بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي

بدأت منظمة شفق تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع إصلاح شبكات الصرف الصحي في بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي، لتأمين الخدمات الأساسية للأهالي بما يضمن تعزيز استقرار العائدين حديثاً، وتشجيع عودة المتبقين في المخيمات إلى منازلهم.

وأوضح رئيس مجلس بلدة حاس عباس الكامل في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أنه تم تشكيل لجنة مجتمعية في البلدة بالتعاون مع فريق هندسي تطوعي، لتنفيذ تأهيل البنى التحتية، وفق الاحتياجات الأساسية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية الدولية.

وأضاف: إن منظمة شفق تقوم حالياً بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في البلدة، إضافة إلى مشاريع ترميم شبكات مياه الشرب، مبيناً أهمية المشروع في تسريع عودة الأهالي للبلدة، وتشجيع استقرار العائدين حديثاً.

وأشار الكامل إلى أنه تم تنفيذ المشروع بشكل جزئي، لتعذّر استبدال بعض الخطوط الخارجة عن الخدمة بسبب تدميرها بشكل كامل، ونقص في شبكة الصرف الصحي بسبب توسع البلدة، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إعادة ضخ مياه الشرب للبلدة بشكل جزئي، وذلك بعد توسيع الشبكة وإعادة تأهيل الآبار.

بدوره، ذكر متعهد المشروع في منظمة شفق محمود عقدي، أن أعمال المشروع تتضمن تسليك أكثر من 5 آلاف متر طولي، وتنظيف 325 حفرة فنية للصرف الصحي، إضافةً إلى تقديم منجور حديد وشوايات مطرية لتصريف المياه مع 300 غطاء فونط، لافتاً إلى أن المنظمة تقوم بالاستجابة لكل الشكاوى المتعلقة بوجود خلل في الشبكة، أثناء تنفيذ المشروع.

وتأتي هذه المشاريع كخطوة مهمة في تخفيف معاناة الأهالي في بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي، وخاصة العائدين حديثاً والمهجرين قسراً بفعل النظام البائد، إضافة لدورها في تشجيع وتسريع عودة سكان المخيمات لمناطقهم.

وتأسست منظمة شفق المجتمعية المستقلة عام 2013 من اندماج عدة منظمات مجتمع مدني سورية محلية، وهي تعمل في مجالات الإغاثة، وتأهيل البنى التحتية في عدة مناطق.