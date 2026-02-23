محافظ إدلب محمد عبد الرحمن يفتتح فرع المصرف التجاري السوري في مدينة إدلب

قائمة الصور 1/6
اجتماع تنسيقي في إدلب لاستعراض خارطة الخدمات الصحية وتحديد أولويات التدخل
صور لشبكة الأنفاق في محيط المشفى الوطني بالرقة
إقبال على المأكولات والمشروبات الرمضانية في أسواق مدينة حلب في خامس أيام شهر رمضان المبارك
لقطات من فعالية إحياء ذكرى مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد في الغوطة الشرقية
لقطات من العرض العسكري الذي تنظمه وزارة الدفاع على أوتستراد المزة بدمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك