قمة ندية مرتقبة بين أهلي حلب والوحدة في فاينال 6 بدوري سلة الرجال

حلب-سانا
تحتضن صالة الشهباء الرياضية بحلب مساء اليوم الخميس مواجهة “القمة” بين فريقي أهلي حلب وضيفه الوحدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من “الفاينال” 6 لدوري كرة السلة للرجال.
وتكتسب المباراة أهمية فنية وجماهيرية كبيرة، كونها تجمع بين قطبي السلة السورية اللذين يمتلكان نخبة من اللاعبين الدوليين والمحترفين الأجانب، ما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، نظراً لما تتسم به لقاءات الفريقين دائماً من ندية وإثارة عالية.
ويدخل أهلي حلب اللقاء وعينه على حصد نقاط المباراة مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، لتعزيز مسار انتصاراته بعد فوزه الأخير على الشبيبة، معتمداً على قوة دكة بدلائه التي تمنح الجهاز الفني مرونة في التبديل، والحفاظ على النسق البدني العالي طوال فترات المباراة.
في المقابل، يسعى فريق الوحدة لمواصلة سلسلة عروضه القوية وتحقيق انتصاره الثالث على التوالي في هذا الدور، معتمداً على أسلوب الدفاع الضاغط والسرعة في إنهاء الهجمات، وهو النسق الذي ميز أداء “البرتقالي” مؤخراً في مساعيه للمنافسة على صدارة الترتيب.
يذكر أن مواجهات الفريقين في الدور المنتظم شهدت تكافؤاً لافتاً، حيث حسم أهلي حلب لقاء الذهاب لصالحه بنتيجة (60-56) نقطة، فيما تفوق الوحدة إياباً بنتيجة (87-75) نقطة.