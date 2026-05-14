قمة ندية مرتقبة بين أهلي حلب والوحدة في فاينال 6 بدوري سلة الرجال

حلب-سانا‏

تحتضن صالة الشهباء الرياضية بحلب مساء اليوم الخميس مواجهة “القمة” بين فريقي ‏أهلي حلب وضيفه الوحدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من “الفاينال” 6 لدوري ‏كرة السلة للرجال.‏

وتكتسب المباراة أهمية فنية وجماهيرية كبيرة، كونها تجمع بين قطبي السلة السورية اللذين ‏يمتلكان نخبة من اللاعبين الدوليين والمحترفين الأجانب، ما يجعل المواجهة مفتوحة على ‏جميع الاحتمالات، نظراً لما تتسم به لقاءات الفريقين دائماً من ندية وإثارة عالية.‏

ويدخل أهلي حلب اللقاء وعينه على حصد نقاط المباراة مستفيداً من عاملي الأرض ‏والجمهور، لتعزيز مسار انتصاراته بعد فوزه الأخير على الشبيبة، معتمداً على قوة دكة ‏بدلائه التي تمنح الجهاز الفني مرونة في التبديل، والحفاظ على النسق البدني العالي طوال ‏فترات المباراة.‏

في المقابل، يسعى فريق الوحدة لمواصلة سلسلة عروضه القوية وتحقيق انتصاره الثالث ‏على التوالي في هذا الدور، معتمداً على أسلوب الدفاع الضاغط والسرعة في إنهاء ‏الهجمات، وهو النسق الذي ميز أداء “البرتقالي” مؤخراً في مساعيه للمنافسة على صدارة ‏الترتيب.‏

يذكر أن مواجهات الفريقين في الدور المنتظم شهدت تكافؤاً لافتاً، حيث حسم أهلي حلب ‏لقاء الذهاب لصالحه بنتيجة (60-56) نقطة، فيما تفوق الوحدة إياباً بنتيجة (87-75) ‏نقطة.‏