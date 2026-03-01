النواعير يفوز على الطليعة وتصدر مجموعته في المرحلة الثانية لدوري كرة اليد

0A6A3259 النواعير يفوز على الطليعة وتصدر مجموعته في المرحلة الثانية لدوري كرة اليد

حماة-سانا

حقق النواعير فوزاً صعباً على الطليعة بنتيجة 27/28 هدفاً، في المباراة التي جرت في صالة ناصح علواني الرياضية بحماة ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الشمالية للمرحلة الثانية، الفاينل 6، من دوري الدرجة الأولى بكرة اليد للرجال.

وأوضح مدرب الطليعة أيمن السفان في تصريح لسانا، أن المباراة مع النواعير لها أهمية خاصة؛ لأنهما يعدان حالياً من أفضل الفرق في هذه اللعبة، مبيناً أن المباراة لم تكن سهلة على الفريقين لامتلاكهما لاعبين على مستوى عال من الخبرة والمهارة.

وأشار مشرف كرة اليد في نادي النواعير هيثم الجمل، إلى أن مباريات الديربي غالباً ما تغيب عنها الفنيات لأن الهدف الوحيد للفريقين هو تحقيق الفوز، مبيناً أن الفريق لعب المباراة بغياب ثلاثة لاعبين للإصابة وآخر بسبب الحرمان، ومع ذلك قدم البقية أداء متميزاً واستطاعوا تحقيق الانتصار.

وبهذه النتيجة احتل النواعير المركز الأول في ترتيب المجموعة الشمالية، حيث سبق له الفوز على الفرات 25/37، فيما احتل الطليعة المركز الثاني بعد فوزه على الفرات أيضاً بنتيجة 22/29 هدفاً.

0A6A3214 النواعير يفوز على الطليعة وتصدر مجموعته في المرحلة الثانية لدوري كرة اليد
0A6A3217 النواعير يفوز على الطليعة وتصدر مجموعته في المرحلة الثانية لدوري كرة اليد
0A6A3220 النواعير يفوز على الطليعة وتصدر مجموعته في المرحلة الثانية لدوري كرة اليد
0A6A3234 النواعير يفوز على الطليعة وتصدر مجموعته في المرحلة الثانية لدوري كرة اليد
0A6A3236 النواعير يفوز على الطليعة وتصدر مجموعته في المرحلة الثانية لدوري كرة اليد
0A6A3239 النواعير يفوز على الطليعة وتصدر مجموعته في المرحلة الثانية لدوري كرة اليد
0A6A3247 النواعير يفوز على الطليعة وتصدر مجموعته في المرحلة الثانية لدوري كرة اليد
0A6A3261 النواعير يفوز على الطليعة وتصدر مجموعته في المرحلة الثانية لدوري كرة اليد
0A6A3263 النواعير يفوز على الطليعة وتصدر مجموعته في المرحلة الثانية لدوري كرة اليد
0A6A3271 النواعير يفوز على الطليعة وتصدر مجموعته في المرحلة الثانية لدوري كرة اليد
0A6A3272 النواعير يفوز على الطليعة وتصدر مجموعته في المرحلة الثانية لدوري كرة اليد
تكريم  عدد من الفرسان والمدربين بحماة لمشاركاتهم المتميزة في سباق الخيول باللاذقية
منتخب سوريا الأولمبي لكرة القدم يلتقي نظيره الفيتنامي ودياً غداً
الوحدة يفوز على أهلي حلب في الجولة الأولى للدور النهائي لدوري سلة الرجال
فيورنتينا يخطف نقطة التعادل من بولونيا في الدوري الإيطالي
حارس برشلونة الألماني تير شتيغن إلى جيرونا على سبيل الإعارة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك