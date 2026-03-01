النواعير يفوز على الطليعة وتصدر مجموعته في المرحلة الثانية لدوري كرة اليد

حماة-سانا

حقق النواعير فوزاً صعباً على الطليعة بنتيجة 27/28 هدفاً، في المباراة التي جرت في صالة ناصح علواني الرياضية بحماة ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الشمالية للمرحلة الثانية، الفاينل 6، من دوري الدرجة الأولى بكرة اليد للرجال.

وأوضح مدرب الطليعة أيمن السفان في تصريح لسانا، أن المباراة مع النواعير لها أهمية خاصة؛ لأنهما يعدان حالياً من أفضل الفرق في هذه اللعبة، مبيناً أن المباراة لم تكن سهلة على الفريقين لامتلاكهما لاعبين على مستوى عال من الخبرة والمهارة.

وأشار مشرف كرة اليد في نادي النواعير هيثم الجمل، إلى أن مباريات الديربي غالباً ما تغيب عنها الفنيات لأن الهدف الوحيد للفريقين هو تحقيق الفوز، مبيناً أن الفريق لعب المباراة بغياب ثلاثة لاعبين للإصابة وآخر بسبب الحرمان، ومع ذلك قدم البقية أداء متميزاً واستطاعوا تحقيق الانتصار.

وبهذه النتيجة احتل النواعير المركز الأول في ترتيب المجموعة الشمالية، حيث سبق له الفوز على الفرات 25/37، فيما احتل الطليعة المركز الثاني بعد فوزه على الفرات أيضاً بنتيجة 22/29 هدفاً.