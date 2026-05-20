السورية للحبوب تستعد لاستلام محصول القمح بدعم حكومي وتوسيع قدرات التخزين

دمشق-سانا

تواصل المؤسسة السورية للحبوب استعداداتها لاستلام محصول القمح لموسم 2026، عبر تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل واسعة لمراكز التخزين والاستلام، وتطوير خدمات إلكترونية حديثة لتنظيم عمليات التوريد، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي ودعم الأمن الغذائي.

وأوضح معاون مدير عام المؤسسة السورية للحبوب أحمد قاضون في تصريح له اليوم الأربعاء، أنه تم تجهيز وتأهيل جميع مراكز الاستلام، إلى جانب تنفيذ عمليات صيانة مكثفة لعدد من الصوامع والصويمعات لإعادتها إلى الخدمة، بهدف ضمان استيعاب كامل المحصول وتخزينه بشكل آمن.

برنامج تأهيل وترميم

وبين قاضون، أن المؤسسة تمتلك 37 صومعة، 16 منها مدمرة، و98 صويمعة، 64 منها مدمرة، إضافة إلى 14 مستودعاً و27 مركز تخزين في العراءات، لافتاً إلى أن المؤسسة بادرت منذ وقت مبكر إلى تنفيذ برنامج تأهيل وترميم أثمر حتى الآن عن إعادة تشغيل عدد من المواقع، كصوامع وصويمعات العلو، والصباح الخير، والمبروكة في محافظة الحسكة، والبليخ في الرقة، ونوى بريف درعا، إلى جانب أتمتة وتحديث صوامع الكسوة والغزلانية.

وأشار قاضون إلى أن الفرق الفنية تواصل العمل حالياً في 15 موقعاً موزعة في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، لكونها المركز الرئيس لإنتاج القمح، موضحاً أن هذه المواقع ستدخل الخدمة مع بداية الموسم، وذلك ضمن خطة استراتيجية لتعزيز قدرات التخزين واستلام الموسم بيسر وسهولة.

رفع سعات التخزين لنصف مليون طن

ولفت معاون مدير عام المؤسسة السورية للحبوب، إلى أن المؤسسة عملت منذ وقت مبكر، ومن خلال الاطلاع على توقعات الإنتاج لهذا العام من محصول القمح، على تهيئة جميع الظروف المناسبة لاستيعاب الكميات المتوقعة، حيث جرى رفع سعات التخزين إلى ما يقارب مليون طن حالياً، إضافة إلى تجهيز عدد كبير من المراكز خلال الأشهر الثلاثة القادمة، ما يتيح إمكانية تسويق كامل المخزون عبر نحو 80 مركزاً، وهو عدد أكبر بكثير مقارنة بالأعوام الماضية.

وتأتي هذه الاستعدادات المكثفة في وقت تواصل فيه المؤسسة السورية للحبوب دورها الوطني في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتأمين احتياجات المخابز من الدقيق، بما يسهم في استقرار توفير مادة الخبز، كما تشكل رسالة طمأنة للفلاح، وحلقة أساسية في مسيرة تعزيز الأمن الغذائي في سوريا.

يذكر أن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قدمت دعماً مالياً بقيمة 5 ملايين و129 ألف دولار، خصص لإصلاح الصوامع والصويمعات في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، وذلك في إطار خطة الدولة لاستلام محصول القمح من الفلاحين وتأمين تخزينه، بما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي.