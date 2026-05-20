رئيس هيئة المنافذ والجمارك يتفقد أعمال تطوير منفذ التنف الحدودي

دمشق-سانا

أجرى رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، برفقة مدير إدارة الجمارك العامة خالد البراد، زيارة تفقدية إلى منفذ التنف على الحدود السورية العراقية، للاطلاع على واقع العمل ومتابعة سير الإجراءات التشغيلية داخل المنفذ.

وشملت الجولة، وفقاً لقناة الهيئة عبر تلغرام، الاطلاع على أعمال إنشاء المنفذ الجديد، وما تتضمنه من تطوير للبنية التحتية والمرافق الخدمية والساحات التشغيلية، بما يسهم في تحسين الجاهزية ورفع كفاءة العمل والخدمات المقدمة.

وقدمت الكوادر الفنية والإدارية في المنفذ شرحاً، حول واقع العمل في المنفذ، ومراحل تنفيذ المشروع، ونسب الإنجاز المتحققة، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لضمان انسيابية حركة العبور والنقل التجاري.

وأكد رئيس الهيئة خلال الجولة أهمية مشروع المنفذ الجديد في تعزيز كفاءة العمل وتطوير بيئة التشغيل، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، ويسهم في تسهيل حركة الترانزيت والنقل والتبادل التجاري، مع التوصية بالإسراع في تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

وتأتي هذه الجولة ضمن خطط الهيئة العامة للمنافذ والجمارك الهادفة إلى تحديث وتطوير مختلف المنافذ الحدودية في الجمهورية العربية السورية، ورفع كفاءتها التشغيلية والخدمية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وكان مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية مازن علوش، أعلن في نهاية آذار الماضي، عن إعادة افتتاح منفذ التنف الوليد الحدودي بين سوريا والعراق، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.