سوريا واليمن تبحثان آفاق التعاون التجاري والاستثماري ‏

دمشق-سانا
بحث رئيس لجنة العلاقات الخارجية في اتحاد غرف التجارة السورية، الدكتور أنس البو، مع وفد من رجال الأعمال اليمنيين برئاسة الدكتور نبيل غانم، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والعمل على تفعيل الشراكات الاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.
وتناول الاجتماع، الذي عقد في مقر الاتحاد بدمشق، اليوم الأربعاء الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، إضافة إلى بحث إمكانية إقامة معارض للتعريف بالمنتجات اليمنية والسورية بما يسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين.
تعاون مشترك في مجالات حيوية
كما تطرق الاجتماع إلى مجالات التعاون في قطاعات الأغذية، والجلود، والمنسوجات، والطاقة، والثروة الحيوانية، إضافة إلى مشاريع تتعلق بالطاقة البديلة والتقنيات الحديثة الهادفة إلى خفض الانبعاثات البيئية وتقليل كلفة الطاقة.
وأكد الدكتور البو، في تصريح لـ سانا، أن الاجتماع الذي شارك فيه عدد من كبار رجال الأعمال اليمنيين، تناول آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا واليمن في عدة قطاعات حيوية، شملت مجالات الإعمار والزراعة والعسل والأدوية، مشيراً إلى اهتمام المستثمرين اليمنيين بالحصول على وكالات للمنتجات السورية، ولا سيما في قطاع الصناعات الدوائية، بهدف تسويقها في اليمن، بالتوازي مع رغبة الجانب السوري في استيراد المنتجات اليمنية وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين.
خطوط طيران مباشرة بين سوريا واليمن
ولفت الدكتور البو، إلى ضرورة فتح خطوط طيران مباشرة بين سوريا واليمن، وتسهيل إجراءات منح سمات الدخول لرجال الأعمال، بما يسهم في تعزيز الزيارات الدورية وتنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية.
وبين رئيس لجنة العلاقات الخارجية أنه تم الاتفاق على تنظيم ملتقى اقتصادي سوري–يمني في المستقبل القريب، يترافق مع إقامة معرض للمنتجات السورية واليمنية، بهدف تعزيز الشراكات التجارية وفتح أسواق جديدة أمام رجال الأعمال في البلدين.
ولفت إلى أن رجال الأعمال اليمنيين يتمتعون بحضور واسع وخبرة كبيرة في الأسواق الآسيوية، ولا سيما في إندونيسيا وماليزيا وعدد من الدول الأخرى، ما يشكل فرصة مهمة لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري.
رفع مستوى التبادل التجاري
من جهته، أشار رئيس وفد رجال الأعمال اليمنيين، في تصريح مماثل، إلى أن الاجتماع كان فرصة لبحث سبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين ورفع مستوى التبادل التجاري، إضافة إلى الاطلاع على شروط الاستثمار في سوريا والفرص المتاحة فيها، بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الممتدة عبر عقود بين الشعبين الشقيقين.
وأوضح غانم أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة مخرجات وتوصيات هذا اللقاء، والعمل على ترجمتها إلى خطوات عملية خلال المرحلة المقبلة، من خلال تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة تشمل معارض وملتقيات، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون بين الجانبين.
وتأتي المباحثات السورية اليمنية في إطار مساعيَ مشتركة لإعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية، عبر توسيع التبادل والاستثمار، والاستفادة من فرص الإعمار والطاقة والصناعات الدوائية، بما يعزز حضور المنتجات ويفتح أسواقاً أمام رجال الأعمال في البلدين.