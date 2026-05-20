سوريا واليمن تبحثان آفاق التعاون التجاري والاستثماري ‏

دمشق-سانا‏

بحث رئيس لجنة العلاقات الخارجية في اتحاد غرف التجارة السورية، الدكتور أنس البو، ‏مع وفد من رجال الأعمال اليمنيين برئاسة الدكتور نبيل غانم، تعزيز التعاون الاقتصادي ‏والتجاري بين البلدين، والعمل على تفعيل الشراكات الاستثمارية بما يخدم المصالح ‏المشتركة ويعزز العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.‏

وتناول الاجتماع، الذي عقد في مقر الاتحاد بدمشق، اليوم الأربعاء الفرص الاستثمارية ‏والتجارية المتاحة، إضافة إلى بحث إمكانية إقامة معارض للتعريف بالمنتجات اليمنية ‏والسورية بما يسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين.‏

‏تعاون مشترك في مجالات حيوية

كما تطرق الاجتماع إلى مجالات التعاون في قطاعات الأغذية، والجلود، والمنسوجات، ‏والطاقة، والثروة الحيوانية، إضافة إلى مشاريع تتعلق بالطاقة البديلة والتقنيات الحديثة ‏الهادفة إلى خفض الانبعاثات البيئية وتقليل كلفة الطاقة.‏

وأكد الدكتور البو، في تصريح لـ سانا، أن الاجتماع الذي شارك فيه عدد من كبار رجال ‏الأعمال اليمنيين، تناول آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا واليمن في ‏عدة قطاعات حيوية، شملت مجالات الإعمار والزراعة والعسل والأدوية، مشيراً إلى ‏اهتمام المستثمرين اليمنيين بالحصول على وكالات للمنتجات السورية، ولا سيما في قطاع ‏الصناعات الدوائية، بهدف تسويقها في اليمن، بالتوازي مع رغبة الجانب السوري في ‏استيراد المنتجات اليمنية وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين.‏

خطوط طيران مباشرة بين سوريا واليمن

ولفت الدكتور البو، إلى ضرورة فتح خطوط طيران مباشرة بين سوريا واليمن، وتسهيل ‏إجراءات منح سمات الدخول لرجال الأعمال، بما يسهم في تعزيز الزيارات الدورية ‏وتنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية.‏

وبين رئيس لجنة العلاقات الخارجية أنه تم الاتفاق على تنظيم ملتقى اقتصادي سوري–‏يمني في المستقبل القريب، يترافق مع إقامة معرض للمنتجات السورية واليمنية، بهدف ‏تعزيز الشراكات التجارية وفتح أسواق جديدة أمام رجال الأعمال في البلدين.‏

ولفت إلى أن رجال الأعمال اليمنيين يتمتعون بحضور واسع وخبرة كبيرة في الأسواق ‏الآسيوية، ولا سيما في إندونيسيا وماليزيا وعدد من الدول الأخرى، ما يشكل فرصة ‏مهمة لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري.‏

‏رفع مستوى التبادل التجاري

من جهته، أشار رئيس وفد رجال الأعمال اليمنيين، في تصريح مماثل، إلى أن الاجتماع كان ‏فرصة لبحث سبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين ورفع مستوى التبادل التجاري، ‏إضافة إلى الاطلاع على شروط الاستثمار في سوريا والفرص المتاحة فيها، بما يسهم في ‏تعزيز العلاقات الأخوية الممتدة عبر عقود بين الشعبين الشقيقين.‏

وأوضح غانم أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة مخرجات وتوصيات هذا ‏اللقاء، والعمل على ترجمتها إلى خطوات عملية خلال المرحلة المقبلة، من خلال تنظيم ‏فعاليات اقتصادية مشتركة تشمل معارض وملتقيات، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون ‏بين الجانبين.‏

وتأتي المباحثات السورية اليمنية في إطار مساعيَ مشتركة لإعادة تنشيط العلاقات ‏الاقتصادية والتجارية، عبر توسيع التبادل والاستثمار، والاستفادة من فرص الإعمار ‏والطاقة والصناعات الدوائية، بما يعزز حضور المنتجات ويفتح أسواقاً أمام رجال ‏الأعمال في البلدين. ‏