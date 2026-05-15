دورة تدريب وتحكيم للووشو كونغ فو في اللاذقية

اللاذقية-سانا

انطلقت في محافظة اللاذقية أمس الخميس، دورة تدريب وتحكيم لرياضة الووشو كونغ فو لكل الدرجات بتنظيم اللجنة العليا للعبة، وبالتنسيق مع مديرية الرياضة والشباب في المحافظة.

ويشارك في الدورة التي تختتم غداً، مدربون وحكام من مختلف الدرجات، وذلك ضمن خطة تطوير وتأهيل الكوادر الفنية والتحكيمية.

وتركز محاور الدورة على قسمي الووشو كونغ فو، والتاولو والساندا، تدريبياً وتحكيمياً، إضافة إلى الإعداد البدني والتغذية الرياضية والإسعافات الأولية إلى جانب التدريب العملي على أحدث أساليب التقييم والتحكيم.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة دورات أُقيمت في مختلف المحافظات بهدف رفع مستوى المدربين والحكام وتوحيد معايير التصنيف والتأهيل، بما يسهم في تطوير رياضة الووشو كونغ فو والارتقاء بمستوى الأداء الفني والتحكيمي.

