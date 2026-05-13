النواعير يبلغ نهائي دوري كرة اليد للرجال بفوزه الثاني على الشعلة

حماة-سانا‏

بلغ فريق النواعير نهائي دوري كرة اليد للرجال بعد فوزه على الشعلة بنتيجة 28–21 ‏في المواجهة الثانية من الدور نصف النهائي “المربع الذهبي”، وذلك في المباراة التي ‏جمعتهما اليوم الأربعاء في صالة ناصح علواني الرياضية بحماة.‏

وكان النواعير قد حسم المواجهة الأولى التي جرت الإثنين الماضي في دمشق بنتيجة ‌‏32–27، ليضمن تأهله إلى المباراة النهائية لملاقاة الفائز من لقاء الجيش والطليعة.‏

وأكد مدرب النواعير حكم الصباغ في تصريح لـ سانا أن الفريق استحق الفوز والتأهل ‏بفضل الأداء المنضبط وتنفيذ الخطة بدقة، إضافة إلى الدعم الجماهيري الكبير.‏

من جهته أوضح المدير الفني للشعلة إبراهيم الحريري أن الفريق حاول تدارك أخطاء ‏المباراة الأولى، ولا سيما ضعف التركيز، وعمل على تصحيحها أملاً بتحقيق نتيجة ‏إيجابية.‏

وتستضيف صالة ناصح علواني الرياضية غداً الخميس المواجهة الثانية من المربع ‏الذهبي بين الجيش والطليعة، لتحديد الفريق الذي سيواجه النواعير في نهائي الدوري ‏للموسم الحالي.‏