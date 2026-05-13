النواعير يبلغ نهائي دوري كرة اليد للرجال بفوزه الثاني على الشعلة

حماة-سانا
بلغ فريق النواعير نهائي دوري كرة اليد للرجال بعد فوزه على الشعلة بنتيجة 28–21 في المواجهة الثانية من الدور نصف النهائي “المربع الذهبي”، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في صالة ناصح علواني الرياضية بحماة.
وكان النواعير قد حسم المواجهة الأولى التي جرت الإثنين الماضي في دمشق بنتيجة 32–27، ليضمن تأهله إلى المباراة النهائية لملاقاة الفائز من لقاء الجيش والطليعة.
وأكد مدرب النواعير حكم الصباغ في تصريح لـ سانا أن الفريق استحق الفوز والتأهل بفضل الأداء المنضبط وتنفيذ الخطة بدقة، إضافة إلى الدعم الجماهيري الكبير.
من جهته أوضح المدير الفني للشعلة إبراهيم الحريري أن الفريق حاول تدارك أخطاء المباراة الأولى، ولا سيما ضعف التركيز، وعمل على تصحيحها أملاً بتحقيق نتيجة إيجابية.
وتستضيف صالة ناصح علواني الرياضية غداً الخميس المواجهة الثانية من المربع الذهبي بين الجيش والطليعة، لتحديد الفريق الذي سيواجه النواعير في نهائي الدوري للموسم الحالي.