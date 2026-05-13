الكرامة يحقق فوزه الأول في نهائي كرة السلة على حساب الشبيبة

حمص-‏سانا

حقق فريق الكرامة فوزه الأول في الدور النهائي 6 لدوري الرجال بكرة السلة، وجاء ‏على حساب ضيفه الشبيبة بنتيجة 83-70 نقطة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ‏الأربعاء، في صالة غزوان أبو زيد بحمص ضمن منافسات الجولة الثالثة من سلسلة ‏النهائي.‏

وظهر تفوق الكرامة في معظم مجريات اللقاء حيث أنهى النصف الأول متقدماً بفارق 13 ‏نقطة بواقع 49-36، واستمر تفوقه بدعم كبير من جماهيره لينهي اللقاء بالفارق ذاته ‏بواقع 83-70 نقطة.‏

ورفع الكرامة بهذا الفوز رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس، وعزز حظوظه في ‏الوصول إلى المربع الذهبي، فيما تجمد رصيد الشبيبة عند النقطة 27 في المركز السادس ‏والأخير.‏

وتستكمل مباريات سلسلة النهائي يوم الخميس بلقاء يجمع أهلي حلب مع الوحدة في ‏الصالة الرياضية بحلب، فيما تختتم المرحلة بلقاء حمص الفداء المتصدر مع النواعير في ‏صالة ناصح علواني بحماة يوم الجمعة المقبل.‏