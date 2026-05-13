الكرامة يحقق فوزه الأول في نهائي كرة السلة على حساب الشبيبة

حمص-سانا
حقق فريق الكرامة فوزه الأول في الدور النهائي 6 لدوري الرجال بكرة السلة، وجاء على حساب ضيفه الشبيبة بنتيجة 83-70 نقطة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، في صالة غزوان أبو زيد بحمص ضمن منافسات الجولة الثالثة من سلسلة النهائي.
وظهر تفوق الكرامة في معظم مجريات اللقاء حيث أنهى النصف الأول متقدماً بفارق 13 نقطة بواقع 49-36، واستمر تفوقه بدعم كبير من جماهيره لينهي اللقاء بالفارق ذاته بواقع 83-70 نقطة.
ورفع الكرامة بهذا الفوز رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس، وعزز حظوظه في الوصول إلى المربع الذهبي، فيما تجمد رصيد الشبيبة عند النقطة 27 في المركز السادس والأخير.
وتستكمل مباريات سلسلة النهائي يوم الخميس بلقاء يجمع أهلي حلب مع الوحدة في الصالة الرياضية بحلب، فيما تختتم المرحلة بلقاء حمص الفداء المتصدر مع النواعير في صالة ناصح علواني بحماة يوم الجمعة المقبل.