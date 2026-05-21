جامعة الفرات بدير الزور تنظّم محاضرة حول “دور الكيمياء التطبيقية في مرحلة إعادة الإعمار”

دير الزور-سانا

نظّمت جامعة الفرات بدير الزور اليوم الخميس، محاضرة علمية تخصصية، تربط بين الأكاديمية وسوق العمل التنموي، بعنوان “دور الكيمياء التطبيقية في مرحلة إعادة الإعمار: رؤية استثمارية للموارد الوطنية”، ألقاها الدكتور فواز الحسين الباحث في معهد فراونهوفر لتكنولوجيا التصنيع وبحوث المواد التطبيقية (IFAM) – ألمانيا، وعضو المجلس العلمي السوري الألماني، وذلك على مدرج ابن البيطار بجامعة الفرات.

استهدفت المحاضرة بشكل خاص طلاب الهندسة البترولية والصناعات البتروكيميائية، وطلاب قسم الكيمياء في كلية العلوم، والمهتمين بربط الجانب الأكاديمي بالواقع العملي والاستثماري.

واستعرضت المحاضرة الدور المحوري والنوعي للعلوم الكيميائية في نهضة الاقتصاد الوطني، كما سلطت الضوء على استراتيجيات توظيف الموارد الوطنية المتاحة لابتكار صناعات محلية متطورة، قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي والمنافسة بقوة في الأسواق الخارجية، مع التركيز على رؤية عملية لإعادة الإعمار والتطوير الصناعي.

وتناول الباحث الحسين بعض الحلول المبتكرة والعملية لإنتاج الطاقة المستدامة من المخلفات، وركز على إنتاج الهيدروجين الذي يعتبر أنظف أنواع الطاقات، إضافة إلى كيفية إنتاج أنواع أخرى من الوقود الحيوي، مثل الغاز الحيوي والديزل الحيوي والتي تسهم في تحقيق الأمن الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمجتمعات، وتضمن حقوق الأجيال القادمة في الثروات الباطنية، وتخفض ظواهر التلوث التي تعاني منها الأرض، بسبب احتراق الوقود الأحفوري، ما يسهم في حماية البيئة.

وأوضحت عميدة كلية الهندسة البتروكيميائية في جامعة الفرات الدكتورة نوفا جمعة لمراسل سانا، أنه تم تنظيم المحاضرة انطلاقاً من أهمية التأسيس المبكر لثقافة التخلص الآمن والمستدام من المخلفات بأنواعها الصلبة والسائلة والغازية لطلاب الكلية، وأشارت إلى أن المحاضرة قدمت حلولاً ممكنة لتخليص بلدنا من أطنان الملوثات عبر إرساء الأسس العلمية للطاقات البشرية التي ستسهم في إعادة إعمار ما هدمه النظام البائد.

وأضافت: إن المحاضرة تطرقت إلى مساهمة الخريجين في إعادة الإعمار عن طريق توظيف خبراتهم في ابتكار مواد بناء مستدامة واستخدام العلوم الحديثة والمواد المُعاد تدويرها لتسريع عمليات البناء وإظهار الوجه الحضاري الحديث لمدننا لضمان تطور عمراني وصناعي صديق للبيئة، مؤكدة أن جامعة الفرات تعمل على دمج المعرفة النظرية بالتطبيق العملي من خلال عقدها للمؤتمرات وتنظيمها المحاضرات والرحلات العلمية التي تعزز المعرفة لدى طلابها وتنمي معارفهم.

يذكر أن الجامعة استضافت في الـ12 من الشهر الجاري المؤتمر الدولي العلمي الثاني للعلوم التربوية الذي شارك فيه عشرات الباحثين من داخل سوريا وخارجها، كما تنظم الجامعة بشكل دوري محاضرات وندوات، بهدف رفع المستوى العلمي للطلاب.