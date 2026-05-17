فريق الجيش يتأهل إلى نهائي الدوري السوري لكرة اليد على حساب الطليعة

دمشق-سانا

تأهل فريق الجيش إلى نهائي الدوري السوري للرجال بكرة اليد، بفوزه في المواجهة الثالثة على الطليعة 29-24 هدفاً، في المباراة الثالثة والحاسمة والتي أقيمت بينهما اليوم الأحد، في صالة الجلاء الرياضية بدمشق.
 
وكان الجيش فاز على الطليعة في المباراة الأولى ضمن المربع الذهبي 39_35، ليفوز الطليعة في المباراة الثانية 32-30، ويحسم الجيش التأهل بالفوز في المباراة الثالثة.

 
وفي تصريح لـ سانا بين محترف الجيش محمود نعمان أن الفريق قدم مباراة تليق باسم الفريق واستطاع حسم المباراة من خلال الدفاع المحكم والارتداد السريع.
 
بدوره لاعب الجيش أسامة أبو الدهب أوضح أن الفريق تميز بالانضباط التكتيكي وفهم طريقة لعب المنافس.

فيما أوضح محترف الطليعة شهاب عبد الله أن الفريق لم يأخذ الفرصة الكافية في التحضير للمباراة الفاصلة، مبيناً أن تفاصيل صغيرة غيرت مجرى المباراة، إضافة إلى ارهاق اللاعبين.
 
وسيلتقي الجيش يوم الأحد المقبل مع نادي ‌‏النواعير في المباراة النهائية لبطولة الدوري، فيما سيلتقي الطليعة مع الشعلة لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.
 

