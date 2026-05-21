السعودية والكويت تدينان التفجير في باب شرقي وتؤكدان تضامنهما مع سوريا

الرياض-سانا

أدانت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، حادثة انفجار سيارة مفخخة، الذي وقع الثلاثاء الماضي في منطقة باب شرقي بالعاصمة دمشق.

وجددت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته على منصة “إكس”، موقف المملكة الثابت والرافض لجميع أشكال العنف، معربةً عن تعازيها وتضامنها مع الجمهورية العربية السورية، ومتمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

كما أدانت دولة الكويت التفجير الذي استهدف محيط أحد المرافق التابعة لوزارة الدفاع في العاصمة دمشق.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان نشرته على منصة “إكس”، رفض الكويت القاطع لكل أشكال العنف والأعمال التي تستهدف الأمن والاستقرار، مجددةً وقوفها إلى جانب الجمهورية العربية السورية، ومعربةً عن خالص تعازيها لذوي الشهيد، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت أول أمس الثلاثاء، أن جندياً استشهد، وأصيب 23 شخصاً، معظمهم مدنيون، بجروح متفاوتة، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بدمشق.