الطليعة يفرض على الجيش مباراة فاصلة في المربع الذهبي لدوري كرة اليد

حماة-سانا

تغلب فريق الطليعة على الجيش بنتيجة 32-30 هدفاً بعد التمديد، في المواجهة الثانية التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، في صالة ناصح علواني الرياضية بحماة، ضمن منافسات المربع الذهبي لدوري الرجال بكرة اليد.

وجاء اللقاء الثاني بين الفريقين قمة في الاثارة والندية، فالجيش الذي تمكن من فرض سيطرته في الشوط الأول والتقدم بفارق أربعة أهداف 16-12، وجد نفسه أمام انتفاضة كبيرة لأصحاب الأرض الذين تمكنوا في الشوط الثاني من إدراك التعادل 26-26، وفرض وقت إضافي ابتسم فيه للطليعة بفارق هدفين 32-30.

وكان الجيش فاز في المواجهة الأولى بينهما والتي جرت الثلاثاء الماضي بدمشق بنتيجة 39/35 هدفاً، لذا سيلجأ الفريقان لإقامة مباراة فاصلة بينهما لتحديد الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية.

يذكر أن النواعير تأهل إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري بعد أن جدد فوزه على الشعلة في المواجهة الثانية التي جمعتهما أمس الأربعاء في الصالة الرياضية بحماة.

