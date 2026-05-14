محافظ حمص يبحث مع نائب وزير الاقتصاد والصناعة واقع المخابز والصوامع

حمص-سانا



بحث محافظ حمص مرهف النعسان ونائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماهر الحسن، أمس الأربعاء، واقع المخابز والصوامع وآليات دعم موسم القمح في المحافظة.



وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة، عبر قناتها على تلغرام، أنّ اللقاء تناول سبل تأمين الاحتياجات الكافية من مادة الدقيق والخبز، إضافة إلى مناقشة الحاجة الفعلية للمخابز من الدقيق بما يضمن استقرار الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين، مع التأكيد على أهمية إنتاج الدقيق بجودة عالية وتحسين جودة الرغيف وتعزيز كفاءة العمل في قطاع المخابز.



كما تم، خلال اللقاء، بحث واقع تجهيزات الصوامع ومراكز استلام القمح، وضرورة تسهيل إجراءات الاستلام أمام الفلاحين، بما يسهم في دعم العملية الإنتاجية وتأمين انسيابية توريد محصول القمح خلال الموسم الحالي.



وكان فرع المؤسسة السورية للمخابز في حمص افتتح، في وقت سابق ، مخبزاً آلياً في ‏بلدة مهين جنوب شرقي حمص، وذلك بعد تأهيل المبنى وتجهيزه بالكامل ‏بخط إنتاج حديث.



وتعمل وزارة الاقتصاد والصناعة على تعزيز جاهزية المخابز والصوامع ومراكز استلام الحبوب بالتزامن مع بدء موسم حصاد القمح في عدد من المحافظات، وذلك ضمن خطة تهدف إلى دعم الأمن الغذائي وتحسين جودة الخبز وضمان انسيابية استلام المحصول من الفلاحين وتخزينه بالشكل الأمثل.