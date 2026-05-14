الصحة العالمية: سلالة فيروس هانتا المكتشفة قابلة للانتقال بين البشر

a5f59f70 4c92 11f1 be30 7db5755d9347.jpg الصحة العالمية: سلالة فيروس هانتا المكتشفة قابلة للانتقال بين البشر

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن سلالة الفيروس التي اكتشفت في الحالات الثماني المؤكدة المرتبطة بتفشي هانتا على متن السفينة السياحية “إم في هونديوس” هي سلالة الأنديز القابلة للانتقال بين البشر.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المنظمة قولها في بيان مساء الأربعاء: إنه “حتى ال 13 من أيار، أبلغ عن 11 حالة، بما فيها ثلاث وفيات”.

وأضافت المنظمة: إنّ من بين هذه الحالات جرى تأكيد إصابة ثمانية أشخاص مخبرياً بفيروس الأنديز (ANDV)، بينما هناك حالتان محتملتان وحالة واحدة غير محسومة وتخضع لتحاليل إضافية.

ووفق المنظمة، فإن معدل الوفيات الناجمة عن هذا التفشي يبلغ حالياً 27%، أي إنه يموت نحو ربع المصابين بالعدوى، مشيرةً إلى أنه لا يوجد لقاح أو علاج معين لفيروس هانتا الذي يمكن أن يسبب متلازمة تنفسية حادة.

وينتشر هذا الفيروس عادة عبر فضلات القوارض ولعابها.

سوريا والنرويج تبحثان التعاون في المجال الصحي
الصحة وأوسلو تطلقان دورة DHIS2 لتعزيز تحليل البيانات الصحية رقمياً
سامز تنظم برامج تدريبية واستشارية لتعزيز كفاءة الأطباء في مشافي طرطوس
مركز مركدة الصحي في الحسكة يعزز خدماته الوقائية ويوسع برامج الرعاية
وزارة الصحة تبحث سبل التعاون مع وفد من ‏الخارجية الفرنسية ووكالة “خبرة فرنسا”
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك