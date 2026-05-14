الصحة العالمية: سلالة فيروس هانتا المكتشفة قابلة للانتقال بين البشر

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن سلالة الفيروس التي اكتشفت في الحالات الثماني المؤكدة المرتبطة بتفشي هانتا على متن السفينة السياحية “إم في هونديوس” هي سلالة الأنديز القابلة للانتقال بين البشر.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المنظمة قولها في بيان مساء الأربعاء: إنه “حتى ال 13 من أيار، أبلغ عن 11 حالة، بما فيها ثلاث وفيات”.

وأضافت المنظمة: إنّ من بين هذه الحالات جرى تأكيد إصابة ثمانية أشخاص مخبرياً بفيروس الأنديز (ANDV)، بينما هناك حالتان محتملتان وحالة واحدة غير محسومة وتخضع لتحاليل إضافية.

ووفق المنظمة، فإن معدل الوفيات الناجمة عن هذا التفشي يبلغ حالياً 27%، أي إنه يموت نحو ربع المصابين بالعدوى، مشيرةً إلى أنه لا يوجد لقاح أو علاج معين لفيروس هانتا الذي يمكن أن يسبب متلازمة تنفسية حادة.

وينتشر هذا الفيروس عادة عبر فضلات القوارض ولعابها.