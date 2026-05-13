اللجنة البارالمبية الوطنية السورية تبرم اتفاقية للتعاون مع اتحاد الريشة الطائرة

074A2798 اللجنة البارالمبية الوطنية السورية تبرم اتفاقية للتعاون مع اتحاد الريشة الطائرة

دمشق-سانا

أبرمت اللجنة البارالمبية الوطنية السورية اتفاقية تعاون رياضي مشترك اليوم الأربعاء، مع الاتحاد العربي السوري للريشة الطائرة، وذلك في مقر وزارة الرياضة والشباب بدمشق.

074A2799 اللجنة البارالمبية الوطنية السورية تبرم اتفاقية للتعاون مع اتحاد الريشة الطائرة

وتتضمن الاتفاقية بنوداً هدفها تعزيز العمل الرياضي المشترك، وتوسيع قاعدة التعاون بين الجانبين، وذلك من خلال تنظيم المسابقات البارالمبية لهذه الرياضة وإعداد اللاعبين وتأهيل الكوادر.

074A2815 اللجنة البارالمبية الوطنية السورية تبرم اتفاقية للتعاون مع اتحاد الريشة الطائرة

رئيس اللجنة البارالمبية الرياضية الدكتور مصباح جعفر أشار، خلال توقيع الاتفاقية، إلى الأثر الكبير لها في دعم مسيرة رياضة ذوي الإعاقة، ورفدها ببرامج تأهيل فني وتنظيمي وإداري، بما يسهم في تطوير قدرات اللاعبات واللاعبين، وصقل مواهبهم وفق مسارات علمية صحيحة.

074A2807 اللجنة البارالمبية الوطنية السورية تبرم اتفاقية للتعاون مع اتحاد الريشة الطائرة

وتعد الاتفاقية هذه الرابعة التي تبرمها اللجنة مع الاتحادات الرياضية خلال اليومين الماضيين، حيث أبرمت 3 مذكرات تفاهم مع اتحادات كرة الطاولة والمبارزة والدراجات.

انطلاق بطولة كأس التحرير المدرسية لكرة القدم في دمشق
اللجنة البارالمبية الوطنية السورية تطلق منصتها الرقمية الخاصة بالتسجيل الرياضي
بمشاركة فئات عمرية مختلفة.. محافظة حمص تنظم بطولة للجمباز
شرطة حلب يصعد إلى مصاف أندية الدوري الممتاز لسلة الرجال
دعماً لحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي… سباق للجري بدمشق غداً
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك