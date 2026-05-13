اللجنة البارالمبية الوطنية السورية تبرم اتفاقية للتعاون مع اتحاد الريشة الطائرة

دمشق-سانا
أبرمت اللجنة البارالمبية الوطنية السورية اتفاقية تعاون رياضي مشترك اليوم الأربعاء، مع الاتحاد العربي السوري للريشة الطائرة، وذلك في مقر وزارة الرياضة والشباب بدمشق.
وتتضمن الاتفاقية بنوداً هدفها تعزيز العمل الرياضي المشترك، وتوسيع قاعدة التعاون بين الجانبين، وذلك من خلال تنظيم المسابقات البارالمبية لهذه الرياضة وإعداد اللاعبين وتأهيل الكوادر.
رئيس اللجنة البارالمبية الرياضية الدكتور مصباح جعفر أشار، خلال توقيع الاتفاقية، إلى الأثر الكبير لها في دعم مسيرة رياضة ذوي الإعاقة، ورفدها ببرامج تأهيل فني وتنظيمي وإداري، بما يسهم في تطوير قدرات اللاعبات واللاعبين، وصقل مواهبهم وفق مسارات علمية صحيحة.
وتعد الاتفاقية هذه الرابعة التي تبرمها اللجنة مع الاتحادات الرياضية خلال اليومين الماضيين، حيث أبرمت 3 مذكرات تفاهم مع اتحادات كرة الطاولة والمبارزة والدراجات.