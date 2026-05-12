وزارة الرياضة والشباب السورية تشارك في برنامج قونيا ‏عاصمة للشباب 2026‏

أنقرة-سانا

شاركت وزارة الرياضة والشباب السورية في حفل إطلاق ‏برنامج “قونيا.. عاصمة الشباب 2026″، والذي نظمته وزارة ‏الرياضة التركية، بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم ‏الإسلامي‎.‎

ويضم وفد الوزارة فؤاد سيد عيسى مستشار الوزير لشؤون ‏الشباب، وشكيب الشمالي مدير التعاون الدولي وعمر درباس ‏ومنى داهوك من قطاع الشباب‎.‎

وعلى هامش الافتتاح أمس الإثنين جرى اجتماع بين وفد الوزارة، ورئيس ‏منتدى التعاون الإسلامي للشباب طه أيهان، تناولا فيه إمكانية ‏التعاون في برامج عديدة لخدمة الشباب، إضافة إلى مناقشة فكرة أولية أن تكون دمشق عاصمة للشباب في السنة القادمة‎.‎

يذكر أن مدينة مراكش المغربية كانت عاصمة للشباب في ‏العام 2025‌‎.

