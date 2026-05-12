وزارة الرياضة والشباب السورية تشارك في برنامج قونيا ‏عاصمة للشباب 2026‏

أنقرة-سانا
شاركت وزارة الرياضة والشباب السورية في حفل إطلاق برنامج “قونيا.. عاصمة الشباب 2026″، والذي نظمته وزارة الرياضة التركية، بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم الإسلامي.
ويضم وفد الوزارة فؤاد سيد عيسى مستشار الوزير لشؤون الشباب، وشكيب الشمالي مدير التعاون الدولي وعمر درباس ومنى داهوك من قطاع الشباب.
وعلى هامش الافتتاح أمس الإثنين جرى اجتماع بين وفد الوزارة، ورئيس منتدى التعاون الإسلامي للشباب طه أيهان، تناولا فيه إمكانية التعاون في برامج عديدة لخدمة الشباب، إضافة إلى مناقشة فكرة أولية أن تكون دمشق عاصمة للشباب في السنة القادمة.
يذكر أن مدينة مراكش المغربية كانت عاصمة للشباب في العام 2025.