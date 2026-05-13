انطلاق بطولة الجمهورية للملاكمة في اللاذقية بمشاركة 115 لاعباً من مختلف ‏المحافظات

اللاذقية-سانا
انطلقت في صالة التربية الرياضية بمدينة اللاذقية اليوم الأربعاء فعاليات بطولة الجمهورية للملاكمة لفئة الرجال، بمشاركة 115 ملاكماً يمثلون مختلف المحافظات.
وأوضح مدير الرياضة والشباب في اللاذقية صلاح كراوي في تصريح لمراسل سانا، أن إقامة البطولة في المحافظة يسهم في تطوير مستوى اللاعبين، مشيراً إلى أن تنظيمها جاء بإشراف اتحاد اللعبة بالتنسيق مع مديرية التربية، التي ساهمت بتجهيز الصالة وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المنافسات.
وأكد كراوي أن استضافة هذه البطولة تشكل خطوة مهمة باتجاه إعادة تفعيل الأنشطة الرياضية الكبرى في المحافظة، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إقامة المزيد من البطولات العربية والقارية في اللاذقية.
من جانبه، أكد لاعب منتخب سوريا للملاكمة وبطل العرب محمد علي بدور، الذي حقق الفوز في أولى نزالاته ضمن البطولة، أن المنافسات اتسمت بالقوة والندية، معرباً عن أمله في أن تسهم البطولة بتشكيل منتخب وطني قادر على المنافسة في البطولات الخارجية.
كما أعرب مدرب نادي السكك الحديدية في حلب أسعد سعيد عن تقديره للجهود تنظيم البطولة التي تتيح فرصة الاحتكاك وتبادل الخبرات بين اللاعبين، بما ينعكس إيجاباً على مستوى اللعبة.
بدوره، ثمن لاعب منتخب سوريا وبطل الجمهورية لعدة سنوات حميد عبيد استضافة اللاذقية للبطولة، مؤكداً أهمية هذه الفعاليات في إعادة تنشيط اللعبة ورفع جاهزية اللاعبين بعد فترة التوقف.
وتشكل البطولة التي تستمر على مدار أربعة أيام، محطة مهمة لاختيار وصقل المواهب الواعدة في رياضة الملاكمة، في ظل توجهات تطوير الرياضات الفردية وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والخارجي.