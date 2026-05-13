انطلاق بطولة الجمهورية للملاكمة في اللاذقية بمشاركة 115 لاعباً من مختلف ‏المحافظات

اللاذقية-‏سانا

انطلقت في صالة التربية الرياضية بمدينة اللاذقية اليوم الأربعاء فعاليات بطولة الجمهورية ‏للملاكمة لفئة الرجال، بمشاركة 115 ملاكماً يمثلون مختلف المحافظات.‏

وأوضح مدير الرياضة والشباب في اللاذقية صلاح كراوي في تصريح لمراسل سانا، أن إقامة البطولة في المحافظة يسهم في تطوير مستوى اللاعبين، مشيراً إلى أن تنظيمها جاء ‏بإشراف اتحاد اللعبة بالتنسيق مع مديرية التربية، التي ساهمت بتجهيز الصالة وتهيئة ‏الظروف المناسبة لإنجاح المنافسات.‏

وأكد كراوي أن استضافة هذه البطولة تشكل خطوة مهمة باتجاه إعادة تفعيل الأنشطة ‏الرياضية الكبرى في المحافظة، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إقامة المزيد من ‏البطولات العربية والقارية في اللاذقية.‏

من جانبه، أكد لاعب منتخب سوريا للملاكمة وبطل العرب محمد علي بدور، الذي حقق ‏الفوز في أولى نزالاته ضمن البطولة، أن المنافسات اتسمت بالقوة والندية، معرباً عن ‏أمله في أن تسهم البطولة بتشكيل منتخب وطني قادر على المنافسة في البطولات ‏الخارجية.‏

كما أعرب مدرب نادي السكك الحديدية في حلب أسعد سعيد عن تقديره للجهود تنظيم ‏البطولة التي تتيح فرصة الاحتكاك وتبادل الخبرات بين اللاعبين، بما ينعكس إيجاباً على ‏مستوى اللعبة.‏

بدوره، ثمن لاعب منتخب سوريا وبطل الجمهورية لعدة سنوات حميد عبيد استضافة ‏اللاذقية للبطولة، مؤكداً أهمية هذه الفعاليات في إعادة تنشيط اللعبة ورفع جاهزية ‏اللاعبين بعد فترة التوقف.‏

وتشكل البطولة التي تستمر على مدار أربعة أيام، محطة مهمة لاختيار وصقل المواهب ‏الواعدة في رياضة الملاكمة، في ظل توجهات تطوير الرياضات الفردية وتعزيز ‏حضورها على المستويين المحلي والخارجي.‏