باريس-سانا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الجمعة إصابة لاعبه البرتغالي نونو منديز في الفخذ الأيسر، ما سيبعده عن الملاعب خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح النادي في بيان طبي نشره عبر موقعه الرسمي، أن منديز تعرض لإصابة عضلية، مشيراً إلى أنه سيغيب عن الملاعب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، دون تحديد موعد عودته إلى التدريبات والمباريات.

وتأتي إصابة منديز بعد سلسلة من الإصابات التي طالت عدداً من لاعبي الفريق الباريسي خلال الفترة الأخيرة، إذ تعرض الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، بينما أصيب الفرنسي ديزيريه دوي بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، وسيخضع لعملية جراحية قبل نهاية الشهر الجاري.