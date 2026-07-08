بطولة دمشق المفتوحة لكرة السلة للناشئين والناشئات تنطلق في 15 تموز الجاري

دمشق-سانا
تنظم اللجنة الفنية لكرة السلة بدمشق بالتعاون مع مديرية الرياضة والشباب وبإشراف الاتحاد العربي السوري لكرة السلة، بطولة دمشق المفتوحة لكرة السلة (3×3) للناشئين والناشئات تحت 18 عاماً في صالة الفيحاء الفرعية.
وتقام منافسات البطولة يومي 15و16 تموز الجاري من الساعة السابعة مساءً وحتى العاشرة ليلاً بمشاركة فرق تمثل الأندية والأكاديميات والمدارس إضافة إلى اللاعبين واللاعبات الهواة في إطار توسيع قاعدة المشاركة واستقطاب المواهب الشابة.
وتُقام المباريات وفق نظام (3 لاعبين أساسيين ولاعب احتياطي) حيث تستمر المباراة 10 دقائق أو حتى وصول أحد الفريقين إلى 21 نقطة، بما ينسجم مع قوانين لعبة كرة السلة (3×3) المعتمدة.
وتأتي البطولة ضمن خطة اللجنة الفنية لكرة السلة بدمشق لتنشيط اللعبة خلال الموسم الصيفي واكتشاف المواهب الواعدة وصقل مهارات اللاعبين واللاعبات بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة وتعزيز حضور كرة السلة بين فئة الشباب.