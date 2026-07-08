بطولة دمشق المفتوحة لكرة السلة للناشئين والناشئات تنطلق في 15 تموز الجاري

دمشق-سانا

تنظم اللجنة الفنية لكرة السلة بدمشق بالتعاون مع مديرية الرياضة والشباب ‏وبإشراف الاتحاد العربي السوري لكرة السلة، بطولة دمشق المفتوحة لكرة السلة ‌‏(3×3) للناشئين والناشئات تحت 18 عاماً في صالة الفيحاء الفرعية.‏

وتقام منافسات البطولة يومي 15و16 تموز الجاري من الساعة السابعة مساءً ‏وحتى العاشرة ليلاً بمشاركة فرق تمثل الأندية والأكاديميات والمدارس إضافة إلى ‏اللاعبين واللاعبات الهواة في إطار توسيع قاعدة المشاركة واستقطاب المواهب ‏الشابة.‏

وتُقام المباريات وفق نظام (3 لاعبين أساسيين ولاعب احتياطي) حيث تستمر ‏المباراة 10 دقائق أو حتى وصول أحد الفريقين إلى 21 نقطة، بما ينسجم مع قوانين ‏لعبة كرة السلة (3×3) المعتمدة.‏

وتأتي البطولة ضمن خطة اللجنة الفنية لكرة السلة بدمشق لتنشيط اللعبة خلال ‏الموسم الصيفي واكتشاف المواهب الواعدة وصقل مهارات اللاعبين واللاعبات بما ‏يسهم في توسيع قاعدة الممارسة وتعزيز حضور كرة السلة بين فئة الشباب.‏