من هي أكثر المنتخبات تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم؟

دمشق-سانا

بعد تأهل منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي إلى نصف نهائي كأس العالم 2026، فإنه سيكون مرشحاً لتجاوز الرقم القياسي العالمي كأكثر المنتخبات تسجيلاً للأهداف في نسخة واحدة.



ووصل رصيد المنتخب الأرجنتيني إلى 17 هدفاً في المركز السابع على لائحة المنتخبات الأكثر تسجيلاً للأهداف، ومع تبقي مباراتين على ختام المنافسات سيكون أمام ميسي ورفاقه فرصة لتحطيم الرقم المسجل باسم المنتخب المجري منذ 72 عاماً، وتحديداً في كأس العالم الذي أقيم في عام 1954، وسجل خلالها المنتخب المجري 27 هدفاً من خمس مباريات ولا يزال محتفظاً بهذا الرقم حتى الآن.



وحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فإن المجر تحمل الرقم القياسي للمنتخبات الأكثر تسجيلاً في نسخة واحدة برصيد 27 هدفاً، يليها منتخب ألمانيا الغربية في النسخة ذاتها برصيد 25 هدفاً، ويأتي المنتخب الفرنسي ثالثاً برصيد 23 هدفاً في مونديال 1958، والبرازيل في المركز الرابع برصيد 20 هدفاً في مونديال 1950، و19 هدفاً في مونديال 1970.



ويتصدر مهاجم الأرجنتين ليونيل ميسي ترتيب الهدافين في البطولة برصيد 8 أهداف متساوياً مع الفرنسي كيليان مبابي، كما قدم ميسي 10 تمريرات حاسمة في تاريخ كأس العالم، منفرداً بصدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ البطولة.