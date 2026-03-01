أهلي حلب يضم محترفين أجنبيين جديدين لتعزيز صفوف فريقه بكرة السلة

حلب-سانا

أعلن نادي اتحاد أهلي حلب، عن تعاقده مع لاعبين محترفين من فرنسا، والسنغال لتعزيز صفوف فريق كرة السلة، ضمن استعداداته للمنافسة على لقب الدوري السوري للرجال، وذلك في إطار خطة الإدارة الرامية إلى رفع مستوى الفريق، ودعم مراكزه الأساسية.

وأوضح النادي، عبر صفحته الرسمية، أنه أبرم عقداً مع اللاعب السنغالي مختار غاي ، البالغ من العمر 29 عاماً، والذي يبلغ طوله 208 سم، ويشغل مركزي 4 و5.

وسبق لغاي أن خاض تجربة في دوري الجامعات الأمريكي، بين عامي 2017 و2020، قبل أن ينتقل إلى عدة محطات احترافية، أبرزها نادي Menorca الإسباني (موسم 2021–2022)، وفريق Ferroviario da Beira في بطولة BAL (موسم 2022–2023)، إضافة إلى مشاركته مع نادي Unifacisa البرازيلي في الموسم الحالي.

كما أعلن النادي عن تعاقده مع اللاعب الفرنسي بوريس دالو ، الذي مثل منتخبات فرنسا للفئات العمرية، ويتميز بقدرته على اللعب في المراكز 1 و2 و3، إلى جانب طوله البالغ 196 سم وخبرته الواسعة في الدوريات الأوروبية.

وخاض دالو مسيرة احترافية مع عدد من الأندية البارزة، من بينها ريال بيتيس الإسباني، ولونغ آيلاند نيتس الأمريكي، وأولمبيك أنتيبس الفرنسي، كما شارك في منافسات اليوروليغ خلال مسيرته الاحترافية.