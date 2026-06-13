منتخبا هايتي وإسكتلندا يبحثان عن بداية إيجابية في مونديال 2026

بوسطن-سانا

يلتقي المنتخب الإسكتلندي لكرة القدم فجر الأحد مع نظيره منتخب هايتي، في مواجهة مرتقبة تجمعهما لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم 2026.

وتكتسي المباراة أهمية بالغة لكلا المنتخبين في مسعاهما لتحقيق انطلاقة قوية، وحصد نقاط المباراة كاملة، لتعزيز حظوظهما مبكراً في مجموعة قوية تضم أيضاً البرازيل والمغرب، وتتطلب خطف النقاط الثلاث في المستهل، لتسهيل حسابات العبور نحو الأدوار الإقصائية.

ويدخل المنتخب الإسكتلندي اللقاء وعينه على استغلال خبرة لاعبيه الناشطين في الدوري الإنكليزي الممتاز والملاعب الأوروبية لفرض شخصيته وأسلوبه التكتيكي، في حين يطمح منتخب هايتي إلى تفجير مفاجأة مبكرة، وتأكيد تطوره الفني عبر تنظيم دفاعي وهجمات مرتدة سريعة تعكس طموح حضورهم القاري.

وتقام المباراة على أرض ملعب “ميتلايف” في أجواء جماهيرية مرتقبة، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة فجر الأحد بتوقيت دمشق، ويقودها الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال.