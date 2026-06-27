عطلة رسمية في مونتيري المكسيكية ترقباً لمواجهة المغرب مع هولندا في كأس العالم

مكسيكو سيتي-سانا

أعلنت سلطات ولاية نويفو ليون المكسيكية، أن يوم الإثنين المقبل سيكون عطلة رسمية، لإتاحة المجال أمام الأعداد الكبيرة من الجماهير التي من المتوقع حضورها إلى مدينة مونتيري، لمتابعة مباراة المغرب مع هولندا في الدور الـ 32 لبطولة كأس العالم بكرة القدم.

وأوضح حاكم ولاية نويفو ليون، صامويل غارسيا، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن القرار جاء بعد تقديرات تشير إلى توافد أعداد ضخمة من المشجعين إلى المدينة، تزامناً مع إقامة المباراة المرتقبة على ملعب مونتيري.

وأشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” توقع حضور ما يقارب 20 ألف مشجع هولندي قادمين من مدينة كانساس سيتي الأمريكية، إلى جانب آلاف الجماهير المغربية، فضلاً عن الجماهير المحلية، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتخفيف الضغط على حركة المرور.

ويشمل القرار جميع المدارس الحكومية والخاصة، إضافة إلى الدوائر والمؤسسات الحكومية في الولاية، فيما ستواصل القطاعات الحيوية فقط تقديم خدماتها بصورة اعتيادية خلال يوم المباراة.

وستجمع مواجهة دور الـ32 بين المنتخب المغربي ونظيره الهولندي، في واحدة من أبرز مباريات الأدوار الإقصائية، نظراً للطموحات الكبيرة التي يحملها المنتخبان في هذه البطولة.