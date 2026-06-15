أرقام قياسية تسجل للمرة الأولى خلال مباراة إسبانيا والرأس الأخضر في كأس العالم

واشنطن-سانا

أصبح الإسباني لامين جمال أصغر لاعب أوروبي يشارك في بطولتين كبيرتين (بطولة أمم أوروبا 2024 وكأس العالم 2026)، وذلك بعمر 18 عاماً و337 يوماً، وكان الرقم القياسي السابق مسجلاً باسم جود بيلينغهام الذي شارك لأول مرة في كأس العالم 2022 بعمر 19 عاماً و145 يوماً.

وفي الأرقام التي شهدها أيضاً لقاء إسبانيا مع الرأس الأخضر اليوم الإثنين، لم يفز المنتخب الإسباني بمباراته الأولى إلا في 3 من آخر 15 بطولة لكأس العالم لكرة القدم (5 تعادلات و7 هزائم)، وفاز بثلاث مباريات فقط من أصل 12 مباراة في كأس العالم منذ فوزها باللقب في عام 2010 (6 تعادلات و3 هزائم).

وأكملت إسبانيا 734 تمريرة في هذه المباراة – وهو رقم قياسي منذ عام 1966 وكان الفريق الوحيد الذي أكمل عدداً أكبر من التمريرات في مباراة كأس العالم لكرة القدم دون تسجيل أهداف هو إسبانيا في مباراتها الأخيرة عام 2022 ضد المغرب (926، تعادل 0-0).

وسدد المنتخب الإسباني 49 تسديدة وأكمل 2500 تمريرة بالضبط منذ أن سجل آخر هدف له في كأس العالم لكرة القدم في الدقيقة 11 ضد اليابان في عام 2022.

ورغم استحواذ إسبانيا على الكرة بنسبة 74 بالمئة، إلا أن منتخب الرأس الأخضر لم يرتكب سوى خطأ واحد في هذه المباراة، وهو أقل عدد من الأخطاء التي ارتكبها فريق في مباراة بكأس العالم لكرة القدم منذ عام 1966.

وسددت إسبانيا 27 تسديدة في هذه المباراة دون أن تهز الشباك، وهو أكبر عدد من التسديدات المسجلة لها منذ عام 1966 في مباراة كأس العالم لكرة القدم دون تسجيل أي هدف، إلى جانب 27 محاولة ضد باراغواي في عام 1998 والتي انتهت أيضًا بالتعادل 0-0.

وأصبح الإسباني غافي سادس لاعب يشارك في بطولتين مختلفتين لكأس العالم لكرة القدم قبل بلوغه سن 21 عاماً، أما اللاعبون الآخرون فهم بيليه، ونورمان وايتسايد، وريغوبيرت سونغ، وسالومون أوليمبي، وصامويل إيتو.

وفي سن 31 عاماً و26 يوماً، سجل منتخب الرأس الأخضر أكبر تشكيلة أساسية في كأس العالم لكرة القدم لهذا العام حتى الآن، وأكبر تشكيلة على الإطلاق لفريق في مباراته الأولى في البطولة.

وبعمر 40 عاماً و12 يوماً، أصبح حارس مرمى الرأس الأخضر فوزينيا أكبر لاعب يشارك في المباراة الأولى لمنتخب يخوض ظهوره الأول في كأس العالم، محطماً الرقم القياسي الذي سجله حارس كوراساو إيلوي روم قبل يوم واحد فقط (37 عاماً و182 يوماً) ولا يتفوق عليه في العمر عند الظهور الأول بكأس العالم سوى حارس مصر عصام الحضري، الذي خاض مباراته الأولى في البطولة بعمر 45 عاماً و161 يوماً.

ويعد ميكيل أويارزابال، لاعب المنتخب الإسباني، أول لاعب يسجله أوبتا منذ عام 1966 يلعب أول 30 دقيقة من مباراة في كأس العالم لكرة القدم دون أن يلمس الكرة ولو لمرة واحدة.