مواجهة مرتقبة بين مصر وبلجيكا ضمن منافسات المجموعة السابعة في مونديال 2026

سياتل-سانا

تتجه أنظار جماهير كرة القدم العربية والعالمية اليوم، الاثنين، صوب ملعب مدينة “سياتل” في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يحتضن المواجهة القوية المرتقبة بين منتخبي مصر وبلجيكا، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم لعام 2026.

وتكتسي المباراة، التي تنطلق عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دمشق، أهمية بالغة لكلا الطرفين، حيث يدخل المنتخبان الغمار المونديالي بسجل خالٍ من الهزائم خلال رحلة التصفيات المؤهلة للبطولة، ويتطلعان إلى تحقيق بداية مثالية تمنحهما أفضلية معنوية وفنية في حسابات التأهل للدور المقبل.

ويسعى المنتخب البلجيكي إلى تحقيق انطلاقة قوية تمنحه ثقة أكبر في المنافسة، مستنداً إلى حضوره الثابت في كبرى البطولات العالمية، وتأكيد أفضلية تصنيفه وتحويلها إلى واقع في مستهل مشواره بالمجموعة.

في المقابل، يبحث منتخب مصر عن بداية إيجابية تمنحه ثقة كبيرة في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل، بالاعتماد على الانضباط التكتيكي والهجمات المرتدة السريعة، إذ يشكل الفوز في هذه المباراة دفعة معنوية هائلة “للفراعنة”، في حين يمنحهم التعادل نقطة ثمينة أمام منافس يصنف كأحد القوى البارزة في المجموعة.

وتضم المجموعة السابعة، إلى جانب بلجيكا ومصر، منتخبي إيران ونيوزيلندا.