مواجهة بين الجيش والكرامة على أرض ملعب الفيحاء بدمشق

دمشق-سانا

يلتقي فريق الجيش مع ضيفه الكرامة اليوم، على أرض ملعب الفيحاء بدمشق، في ختام منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وتكتسب المواجهة أهمية خاصة للفريقين اللذين يدخلان اللقاء بعيداً عن ضغوط المنافسة المباشرة على الصدارة أو صراع الهبوط، حيث يسعى الكرامة (صاحب المركز الرابع برصيد 39 نقطة) إلى تحقيق الفوز للحفاظ على موقعه المتقدم، في المقابل يطمح الجيش (الثامن برصيد 34 نقطة) للظفر بالنقاط الثلاث على أرضه وبين جماهيره، مؤكداً استعادته لتوازنه ومستواه المعهود بعد فترات التعثر السابقة.

ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومتوازنة نظراً للتكافؤ النسبي في موازين القوى ونقاط الضعف والقوة بين الفريقين، مع تميز للكرامة بامتلاكه “دكة” احتياط واسعة وخيارات متعددة تمنح جهازه الفني مرونة تكتيكية أكبر، ليبقى حسم النتيجة رهناً بمدى نجاعة الأسلوب الفني، وتوظيف الفرص المتاحة أمام المرمى، علماً أن مواجهة الذهاب بينهما كانت قد انتهت بالتعادل السلبي.

وكانت الجولة الـ24 انطلقت أمس، وشهدت فوز أهلي حلب على أمية 1/4، وحمص الفداء على الحرية 1/0، وخان شيخون على جبلة 1/0، والفتوة على حطين 3/2، والطليعة على الشعلة 2/1، والوحدة على دمشق الأهلي 0/3، وتشرين على الشرطة 2/0.