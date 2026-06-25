في الجولة الثالثة للمونديال.. ألمانيا تسعى إلى العلامة الكاملة والإكوادور تتمسك بآمل التأهل

نيوجيرسي-سانا

يستضيف ملعب “نيويورك- نيوجيرسي” في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس عند الساعة الحادية عشرة ليلاً بتوقيت دمشق، مواجهة مرتقبة تجمع بين منتخبي الإكوادور وألمانيا، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

ويدخل منتخب الإكوادور اللقاء تحت ضغط كبير، حيث يبحث عن نتيجة إيجابية تبقي على آماله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بعد سلسلة من النتائج المتراجعة مقارنة بفترة تحضيراته القوية التي سبقت المونديال، والتي شهدت الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم في 19 مباراة متتالية (8 انتصارات و11 تعادلاً).

ولم ينجح منتخب الإكوادور في تحقيق أي فوز حتى الآن في البطولة، إثر تلقيه خسارة أمام كوت ديفوار بهدف دون رد، وتعادله سلباً مع كوراساو، ما يضع مدربه أمام تحدٍ كبير لإيجاد حلول عاجلة للعقم الهجومي، وتفادي إنهاء المشاركة المونديالية دون تسجيل أي هدف، وهو السيناريو التاريخي الذي لم يواجهه أي منتخب جنوب أمريكي سوى بوليفيا في نسختي 1930 و1950.

وفي المقابل، يخوض المنتخب الألماني اللقاء بأريحية تامة بعد أن ضمن العبور المبكر إلى الدور المقبل، مواصلاً عروضه القوية عقب فوزه الافتتاحي الكبير على كوراساو بنتيجة (7-1)، قبل أن يقلب تأخره أمام كوت ديفوار إلى انتصار ثمين بهدفين لهدف، بفضل ثنائية المهاجم دينيز أونداف.

ويطمح “المانشافت” من خلال هذه المواجهة إلى تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات للمرة الرابعة في تاريخه، إلى جانب السعي لمعادلة أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ الكرة الألمانية (12 انتصاراً متتالياً)، والمسجلة سابقاً في الفترة ما بين عامي 1979 و1980.

وتتصدر ألمانيا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، تليها كوت ديفوار بـ 3 نقاط، ومن ثم الإكوادور وكوراساو بنقطة واحدة لكل منهما.