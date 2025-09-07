خان شيخون لكرة الطائرة يعود إلى الدوري الممتاز بعد 14 عاماً من الغياب

photo 2025 09 07 17 42 09 خان شيخون لكرة الطائرة يعود إلى الدوري الممتاز بعد 14 عاماً من الغياب

دمشق-سانا

عاد نادي خان شيخون إلى الدوري الممتاز لكرة الطائرة بفئة الرجال بعد غياب دام 14 عاماً، وذلك بفوزه على نادي جيرود بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة الفاصلة المؤهلة للدوري الممتاز.

photo 2025 09 07 17 41 33 خان شيخون لكرة الطائرة يعود إلى الدوري الممتاز بعد 14 عاماً من الغياب

وجاء تأهل خان شيخون إلى الدوري الممتاز بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى من الدوري التصنيفي على نبل بثلاثة أشواط دون مقابل، وجدد فوزه على شرطة دير الزور بثلاثة أشواط دون مقابل.

وأنهى خان شيخون الجولة الثالثة بالفوز أيضاً على القطيفة بثلاثة أشواط دون مقابل، قبل حسمه المباراة الفاصلة أمام جيرود.

ويقام  الدوري التصنيفي لفئة الرجال بمشاركة 31 فريقاً، وذلك على أرضية صالتي الشرطة والفيحاء بمدينة دمشق.

