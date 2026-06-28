الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تناقش مع أعضاء من مجلس ‏الشعب مشروع قانون العدالة الانتقالية

دمشق-سانا

ناقشت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مع عدد من أعضاء مجلس ‏الشعب المنتخبين، مشروع قانون العدالة الانتقالية، وعدداً من ‏القضايا المرتبطة بمسارات كشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر ‏الضرر، وضمانات عدم التكرار، بما ينسجم مع تطلعات السوريين ‏نحو عدالة شاملة وسيادة القانون‎.‎

وأوضحت الهيئة في منشور على قناتها عبر التلغرام، اليوم الأحد، أن ‏اللقاء يأتي في إطار تعزيز التنسيق مع السلطة التشريعية، ‏والاستماع إلى الرؤى والمقترحات التي تسهم في تطوير الإطار ‏القانوني الناظم للعدالة الانتقالية، بما يعزز حقوق الضحايا، ويؤسس ‏لمنظومة عدالة أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات المجتمع السوري‎.‎

وأكدت الهيئة أن نجاح العدالة الانتقالية يتطلب شراكة وطنية حقيقية ‏تجمع بين الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والسلطة التشريعية، ‏ومؤسسات الدولة، وذوي الضحايا، ومنظمات المجتمع المدني، ‏باعتبارهم شركاء أساسيين في بناء مسار وطني قائم على الحقيقة ‏والعدالة والإنصاف، بما يعزز السلم الأهلي، ويضمن عدم تكرار ‏الانتهاكات‎.‎

وتواصل سوريا، منذ الثامن من كانون الأول 2024، تعزيز مسار ‏العدالة الانتقالية وتطوير أطره المؤسساتية، حيث أصدر الرئيس ‏أحمد الشرع في السابع عشر من أيار 2025 المرسوم رقم 20 ‏القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بوصفها هيئة ‏مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ‏وتعمل في جميع أنحاء الأراضي السورية‎.‎

وتعمل الهيئة منذ تشكيلها، على المستويات الحكومية والمجتمعية ‏والدولية، ضمن مسار يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، ‏وكشف الحقيقة، وجبر الضرر، ومنع تكرار الانتهاكات.

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