انطلاق ذهاب الدوري الممتاز بكرة الطائرة للرجال

دمشق-سانا

انطلقت منافسات مرحلة الذهاب من بطولة الدوري الممتاز للرجال بكرة الطائرة التي ينظمها اتحاد اللعبة بمشاركة أندية السلمية، والجيش، والشرطة، والوحدة، وأبو حمام، وخان شيخون، وكنصفرة، وعامودا، والفرات.

وأسفرت مباريات الأسبوع الأول عن فوز خان شيخون على السلمية بثلاثة أشواط نظيفة، وتغلب الشرطة على كنصفرة بالنتيجة ذاتها ،فيما فاز الجيش على الفرات بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وحقق أبو حمام الفوز على الوحدة بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وتقام مباريات الأسبوع الثاني من الدوري في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.