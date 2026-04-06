مباريات مهمة في ختام الجولة 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم

دمشق-سانا

تختتم اليوم مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم لموسم 2025-2026، وذلك بعد إقامة ست مباريات يومي السبت والأحد ضمن الجولة نفسها.

وتقام اليوم أربع مباريات ،حيث يستضيف أودينيزي نادي كومو الرابع الذي يسعى لتقليص الفارق بينه وبين نابولي الذي يحتل المركز الثالث، فيما يلتقي ليتشي مع أتالانتا بمباراة يطمح فيها الفريقان لتحسين موقعهما على سلم الترتيب.

ويستضيف يوفنتوس نادي جنوة في مباراة يسعى فيها يوفنتوس الخامس للابتعاد عن مطارده روما السادس والذي يتساوى معه بالنقاط، فيما يواجه نابولي حامل اللقب نادي ميلان في أبرز لقاءات الجولة، بمواجهةٍ يسعى فيها نابولي لانتزاع وصافة الدوري من ضيفه ميلان الذي يتقدمه بفارق نقطة واحدة.

ويشهد الترتيب الحالي للدوري قُبيل انطلاق مباريات اليوم، منافسة حادة على المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، حيث يتقدم إنتر ميلان في الصدارة برصيد 72 نقطة، يليه ميلان بـ63 نقطة، ثم نابولي بـ62 نقطة، فيما يحتل كومو المركز الرابع بـ57 نقطة، ويوفنتوس المركز الخامس بـ 54 نقطة.