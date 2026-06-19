منتخب سويسرا يقسو على البوسنة والهرسك برباعية في المجموعة الثانية لكأس العالم

واشنطن-سانا

تجاوز المنتخب السويسري نظيره منتخب البوسنة والهرسك 4-1، في اللقاء الذي جمعهما أمس الخميس على ملعب لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في نهائيات كأس العالم 2026.

بادر جوهان مانزامبي بافتتاح التسجيل لسويسرا في الدقيقة 74، وضاعف روبن فارغاس النتيجة لمنتخب سويسرا في الدقيقة 84، وأضاف مانزامبي الهدف الثالث في الدقيقة 90، وقلص إرمين مهميتش الفارق للبوسنة والهرسك في الدقيقة 90+3، ليختتم غرانيت تشاكا أهداف منتخبه بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 90+7 من ركلة جزاء.

وشهدت المواجهة طرد المدافع البوسني طارق محرموفيتش في الدقيقة 80.

بهذه النتيجة عزز منتخب سويسرا من حظوظه في التأهل للدور الثاني، بعد أن رفع رصيده لأربع نقاط في صدارة المجموعة، فيما يملك كل من البوسنة وقطر وكندا نقطة واحدة، قبل مباراة المنتخبين القطري والكندي في وقت لاحق فجر اليوم الجمعة.